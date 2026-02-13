Las Palmas de Gran Canaria renueva la zona verde de los alrededores del Auditorio Alfredo Kraus

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria renueva la zona verde entre la plaza del Espigón y la plaza Jerónimo Saavedra, en la trasera del Auditorio Alfredo Kraus, para convertirla en un área de descanso y mejorar su durabilidad y resistencia ante el uso intensivo del espacio.

Con esta actuación, el área de Parques y Jardines busca evitar los continuos desperfectos que sufría la zona durante la celebración de eventos que producían roturas en el sistema de riego y deterioro en el césped.

Un césped más resistente a la marisma

La primera actuación ha consistido instalar un nuevo sistema de riego bajo tierra, enterrado a más de 20 centímetros de profundidad, para que resista mejor la instalación o el paso de maquinaria o elementos pesados. Asimismo, se ha procedido a aumentar y renovar las traviesas de madera que facilitan el tránsito peatonal y la utilización del espacio como zona de disfrute, con un total de 500 nuevos travesaños.

Por último, se realizará la plantación de un tipo de césped, más resistente a la marisma, y se dotará al espacio de nuevo mobiliario urbano para el descanso. La intervención está presupuestada en 100.000 euros y se estima su finalización a principios del mes de abril.

"Las zonas verdes de la ciudad deben respetarse, pero también deben disfrutarse", subrayó la concejala de Parques y Jardines, Gemma Martínez. Añadió que con la reforma "trabajamos por transformar un espacio que cuando está bien es bonito, en un espacio para vivirlo todos los días".