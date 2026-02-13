Las Palmas de Gran Canaria renueva la zona verde de los alrededores del Auditorio Alfredo Kraus
El Ayuntamiento invierte 100.000 euros en la transformación del espacio entre plaza del Espigón y la plaza Jerónimo Saavedra
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria renueva la zona verde entre la plaza del Espigón y la plaza Jerónimo Saavedra, en la trasera del Auditorio Alfredo Kraus, para convertirla en un área de descanso y mejorar su durabilidad y resistencia ante el uso intensivo del espacio.
Con esta actuación, el área de Parques y Jardines busca evitar los continuos desperfectos que sufría la zona durante la celebración de eventos que producían roturas en el sistema de riego y deterioro en el césped.
Un césped más resistente a la marisma
La primera actuación ha consistido instalar un nuevo sistema de riego bajo tierra, enterrado a más de 20 centímetros de profundidad, para que resista mejor la instalación o el paso de maquinaria o elementos pesados. Asimismo, se ha procedido a aumentar y renovar las traviesas de madera que facilitan el tránsito peatonal y la utilización del espacio como zona de disfrute, con un total de 500 nuevos travesaños.
Por último, se realizará la plantación de un tipo de césped, más resistente a la marisma, y se dotará al espacio de nuevo mobiliario urbano para el descanso. La intervención está presupuestada en 100.000 euros y se estima su finalización a principios del mes de abril.
"Las zonas verdes de la ciudad deben respetarse, pero también deben disfrutarse", subrayó la concejala de Parques y Jardines, Gemma Martínez. Añadió que con la reforma "trabajamos por transformar un espacio que cuando está bien es bonito, en un espacio para vivirlo todos los días".
