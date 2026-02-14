Crece el malestar en el Hospital Doctor Negrín: obras en el parking y un cartel que avisa del cierre por “corte de tensión”
El fallo eléctrico causó confusión entre pacientes y profesionales, que entraron “a ciegas” y sin poder pagar al momento
El aparcamiento del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín vivió este sábado una escena que rápidamente se volvió viral: barreras levantadas, parking sin luz, coches entrando “a ciegas” y un papel improvisado para pagar “cuando vuelva la electricidad”.
A la confusión se sumó un cartel colocado en el propio recinto, que advertía a los usuarios: “Para todos los usuarios, el sábado 14 de febrero permanecerá cerrado este vial, por corte de tensión. Se habilitará desde que terminen los trabajos.”
La mezcla de oscuridad, restricciones y protocolos improvisados dejó a muchos pacientes, familiares y profesionales en una situación inesperada cuando intentaban acceder al hospital.
Un parking a oscuras
El fallo eléctrico dejó inutilizado el sistema de iluminación y cobro del parking principal. Ante ello, el personal decidió abrir las barreras para evitar colapsos y entregar a cada conductor un papel para poder pagar más tarde, una vez se restableciera la energía.
El resto de aparcamientos del hospital seguían cerrados, por lo que todos los vehículos acabaron entrando en el único acceso disponible, aunque sin iluminación interior.
“Deberían dejarlo abierto sin cobrar”
Entre quienes se vieron afectados, una usuaria expresó indignación ante la situación: “Deberían dejarlo abierto sin cobrar, que los usuarios no van por gusto.”
La frase resume el sentimiento de parte del público, que considera injusto que se plantee el pago tras entrar en un parking a oscuras, sin servicios básicos y en un hospital al que muchas personas acuden por necesidad.
¿Qué ocurrirá con el pago?
Según explicaron los trabajadores, los conductores podrán abonar el importe una vez vuelva la luz, presentando el papel de acceso que recibieron a la entrada. No se ha informado aún de si habrá compensaciones o medidas especiales dadas las circunstancias.
Por ahora, lo único claro es el mensaje del cartel: el parking seguirá cerrado el sábado mientras continúan los trabajos por el “corte de tensión”.
- La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
- Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
- Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
- Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
- El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López