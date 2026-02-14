Crece el malestar en el Hospital Doctor Negrín: obras en el parking y un cartel que avisa del cierre por “corte de tensión”

El aparcamiento del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín vivió este sábado una escena que rápidamente se volvió viral: barreras levantadas, parking sin luz, coches entrando “a ciegas” y un papel improvisado para pagar “cuando vuelva la electricidad”.

A la confusión se sumó un cartel colocado en el propio recinto, que advertía a los usuarios: “Para todos los usuarios, el sábado 14 de febrero permanecerá cerrado este vial, por corte de tensión. Se habilitará desde que terminen los trabajos.”

La mezcla de oscuridad, restricciones y protocolos improvisados dejó a muchos pacientes, familiares y profesionales en una situación inesperada cuando intentaban acceder al hospital.

Un parking a oscuras

El fallo eléctrico dejó inutilizado el sistema de iluminación y cobro del parking principal. Ante ello, el personal decidió abrir las barreras para evitar colapsos y entregar a cada conductor un papel para poder pagar más tarde, una vez se restableciera la energía.

El resto de aparcamientos del hospital seguían cerrados, por lo que todos los vehículos acabaron entrando en el único acceso disponible, aunque sin iluminación interior.

“Deberían dejarlo abierto sin cobrar”

Entre quienes se vieron afectados, una usuaria expresó indignación ante la situación: “Deberían dejarlo abierto sin cobrar, que los usuarios no van por gusto.”

La frase resume el sentimiento de parte del público, que considera injusto que se plantee el pago tras entrar en un parking a oscuras, sin servicios básicos y en un hospital al que muchas personas acuden por necesidad.

Vial cerrado en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín / La Provincia

¿Qué ocurrirá con el pago?

Según explicaron los trabajadores, los conductores podrán abonar el importe una vez vuelva la luz, presentando el papel de acceso que recibieron a la entrada. No se ha informado aún de si habrá compensaciones o medidas especiales dadas las circunstancias.

Por ahora, lo único claro es el mensaje del cartel: el parking seguirá cerrado el sábado mientras continúan los trabajos por el “corte de tensión”.