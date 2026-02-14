Vecinos de Siete Puertas arreglan el acceso a sus viviendas ante el "abandono municipal"

Una veintena de vecinos de Siete Puertas se han visto obligados a arreglar el intransitable acceso a sus viviendas, cansados de esperar que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria llegue a un acuerdo con los propietarios. "De nosotros se acuerdan cuando vienen a pedirnos votos, nos hacen promesas que nunca llegan a cumplir y después se olvidan", así lo ha denunciado Ibrahim Almeida Rodríguez.

"Hasta los taxis se niegan a pasar a traer o recoger a residentes, y las vecinas tienen muchas dificultades cuando necesitan acercar a sus hijos a la guagua escolar, porque cada vez que llueve se hace un fango terrible", agrega, satisfecho de la colaboración vecinal para resolver el tránsito.

Vecinos de Siete Puertas arreglan la carretera que se inunda por las lluvias. / LPR

Este sábado han cubierto, con mezcla de un camión de revuelto y 50 sacos de cemento, medio centenar de hoyos, producidos por las últimas lluvias. También han colocado unas rejillas para evitar que todas las aguas de la carretera llenen el campo de fútbol y no se inunde. El próximo sábado terminarán de colocar la rejilla y echarán una capa de grava de cinco diez, mojada y compactada, para regularizar todo el paso de los treinta vehículos que hay.

Historia

"Cuando estuve en la asociación de vecinos de Siete Puertas, hace ocho años, estando Carmen Guerra de concejal del PP, se habló con la propietaria a ver si cedía este terreno, que siempre ha sido campo de fútbol toda la vida, y tengo 68 años", expresó Laureano Domínguez. "En aquel momento se habló para que se hiciera una cancha y un parque infantil del campo de fútbol y se realizaran todas las gestiones. El acuerdo fue que el Ayuntamiento pagara para sacar de las escrituras este trozo de terreno para facilitar el acceso. Pero, al final no se hizo nada", lamenta.

Vecinos de Siete Puertas arreglan la carretera que se inunda por las lluvias. / LPR

Domínguez añadió que "después vino Inma Medina, del PSOE, y tampoco ha hecho nada". "La excusa que ponen siempre es que esto es privado. Pero, por aquí pasaron el saneamiento y si lo hicieron es que se puede pasar, además de ser siempre la carretera de los vecinos. Muchas veces hemos solicitado que lo arreglen y no lo hacen. La solución que hemos tomado es reunirnos los vecinos, aportar el coste y hacer la obra, para que podamos acceder a nuestras casas", apuntó.

Acción vecinal

Laureano Domínguez recuerda que hace 20 años, siendo Benito Monagas el presidente, "el tramo más cercano a las viviendas lo iban a asfaltar y al final también se quedó en aguas de borrajas". Al final también los vecinos asumieron el coste de los materiales y la obra poniendo una capa de hormigón. Posteriormente, tras las obras de saneamiento, los vecinos tuvieron que "mejorar ese acceso con una lechada, porque lo dejaron hecho un desastre".

Los residentes lo que quieren es que "el Ayuntamiento se decida, por lo menos, a buscar de verdad una solución para asfaltar el acceso". "Y, si puede, negociar también un acuerdo con los propietarios para que los vecinos dispongan de una cancha y de un parque infantil, porque también pagamos impuestos", proponen.

Por último, Antonio Quintana valoró positivamente que "el acceso después de mucho tiempo se haya hecho transitable gracias a la iniciativa y el compromiso vecinal". "En el último mes eso es una nueva alegría, ya que, tras también muchas demandas, desde el 26 de enero Siete Puertas dispone de un taxi-guagua que facilita las conexiones de quienes no tienen vehículo, gracias a las áreas de movilidad del Cabildo y del Ayuntamiento".