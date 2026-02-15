El desayuno buffet de Las Palmas de Gran Canaria que cuesta 10 euros y sorprende por su variedad

Desayunar variado y sin prisas es posible en un local en la capital grancanaria. Los creadores de contenido @descubreconc han visitado el restaurante y no han dudado en recomendarse a todo sus seguidores por su propuesta gastronómica "desayuna todo lo que quieras por 10 euros". Además, cuenta con una excelente ubicación cerca de la playa de Las Canteras.

Un buffet para todos los gustos

Restaurante Atlanta ofrece un desayuno buffet disponible todos los días de 7:00 a 11:00 horas, con diferentes opciones para complacer a todos sus clientes. "Ponte las botas sin límite en este buffet de desayuno", afirman los creadores de contenido. Además, esta pensado para satisfacer tanto a los que prefieren saldo como quienes buscan opciones dulces o saludables.

"Tienen tres estaciones de comidas calientes" donde puedes encontrar huevos revueltos, bacon, salchichas o judías. También tiene una sección de panes para preparar tus propias tostadas, "incluso tienen chorizo de Teror", afirman.

Por otro lado, puedes encontrar su sección dulce y "varias opciones para prepararte desayunos saludables" como frutas frescas, zumos naturales y vasitos de chía.

Bebidas calientes

Para completar la experiencia, los clientes pueden prepararse sus "bebidas calientes" en una máquina. Cafés, infusiones o chocolate son alguna de las opciones que se ofrecen para que los visitantes disfruten de una experiencia sin límites a un precio cerrado.

Los creadores de contenido aseguran que el restaurante suele llenarse los fines de semana, por lo que recomiendan reservar para poder disfrutar de la experiencia.

Horario y ubicación

El restaurante Atlanta se encuentra en la calle Alfredo L. Jones, 37, en Las Palmas de Gran Canaria, a pocos pasos del paseo marítimo y la playa de Las Canteras. Cuenta con 4,9 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes lo han visitado.

Abre todos los días y tiene diferentes horarios para sus servicios: