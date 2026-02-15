Éxito dominguero en el Carnaval Infantil, la fiesta que se vive a pie de carrito y chupete

Si el Carnaval Senior se baila con bastón, en el Infantil se hace a pie de carrito. La plaza de La Feria fue un hervidero de familiones, que se subieron a lo alto de la loma, sobre el monumento a Benito Pérez Galdós, para ver la obertura organizada por la escuela de baile Alexia Rodríguez de Tamaraceite.

Era el primer Carnaval Infantil y la mañana de domingo fue un éxito con un amplio catálogo de disfraces. Hubo mariquitas de dos años que saltaban de regazo en regazo; un Batman cansado en brazos; alguna brujita amulada con su gorro en pico, agotada de tanto Carnaval; y en último lugar, una familia Frozen de cuatro miembros disfrazada de Elsa.

Carnaval infantil de Las Palmas de Gran Canaria / Andrés Cruz

«A mí todo lo que sea ponerse una peluca me encanta. El Carnaval es para travestirse», cuenta el cabeza de familia, Tanausú, que lleva una trenza rubia para hacer de Elsa. De su mano está Daniela, la hija mayor, y en el carrito con apenas un año está Gara, que no suelta a su madre Laia.

Locura de rebote en los hinchables

En la plaza no hubo ni un llanto. Y los hinchables fueron el epicentro donde se desató una locura de rebote. También se podía jugar al cinquillo, a la oca, a pintarse la cara... Aunque la actividad de muchos chiquillos fue lanzarse por las rampas de la plaza.

En lo alto de la loma, la zona con vistas al escenario, Carlos y Jessica se lo pasan pipa con su hija Candela, un minúsculo monstruo de las galletas de tan solo un año. «Al principio ponerle el disfraz era una guerra», cuenta el padre, que en su caso se dejó el disfraz en casa. La chiquilla lleva ya un trote de tres días de Carnaval, y lejos de estar fundida, se calcula que todavía tiene energía para un par de jornadas más: «Con el paso de los años nos hemos vuelto cada vez más carnavaleros».

En el otro lado de la colina estaban Jorge Leal y Eliana desgantándose las palmas después de la actuación de su hija Claudia como una de las Barbies vaqueras de la academia Alexia Rodríguez que bailó Carnaval en Las Vegas. «Aquí vienen los niños y los 18 mil padres que estamos aquí por la escuela», bromea Jorge. Claudia es su orgullo porque «le encanta el baile, se lo curran y no deja de estudiar».

Los payasos de la fiesta

Después de tanta coreografía se subió al escenario todo el séquito de cómicos con el Payaso Zapito y su compañero Totó El Payaso, con el espectáculo Vamos a contar mentiras.

Carnaval infantil de Las Palmas de Gran Canaria / Andrés Cruz

«En esta zona no se hacía antes nada, y ahora se están luciendo con este Carnaval Infantil», aplaude el abuelo Alberto, parte del trío generacional de su hija Patricia y su nieta Alba, que va disfrazada de «Let it go». Estos vecinos del Distrito Centro están encantados y prometen repetir la jarana en los próximos días, en el Carnaval de Día.