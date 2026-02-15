La memoria de El Rincón

Es injustificable que a estas alturas de nuestra historia la zona de El Rincón, donde desde hace muchos años deberíamos estar disfrutando de El Parque de la Música, o de un parque al menos, haya perdido sus valores según informó hace unos meses el señor Mauricio Roque, concejal del Área de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Limpieza, Vías y Obras y Alumbrado. Estas son algunas de sus palabras, recogidas en distintos medios de comunicación:

«El diagnóstico ambiental y paisajístico del estado actual del espacio establece que se ha producido una degradación evidente de las condiciones ambientales originarias y las manifestaciones de biodiversidad potenciales debido a los impactos motivados por los movimientos de tierra, la apertura de pistas y la deposición de vertidos y residuos». Y por la desidia de los gestores públicos, añadiría, además de por la instalación de un aparcamiento municipal que hasta hace bien poco la alcaldesa quería ampliar y soterrar para celebrar allí el carnaval capitalino, se olvida de mencionar el señor Roque.

Todo un desaguisado, y años y años de espera de ‘un parque con cerebro’ como para permitir a día de hoy que una empresa privada multinacional, Unelco-Endesa, traslade allí la subestación eléctrica de La Cícer. ¿Será que no hay algún «espacio privado» más adecuado que El Rincón (del Parque de la Música)? «Es indecente y es indecente» canta Silvia Pérez Cruz en su tema No hay tanto pan que para esta ocasión me atrevo a citar porque tampoco hay tanto árbol, ni tanto parque, ni tantas oportunidades de trabajo bien pagado para una ciudadanía que vive en una ‘eco-isla’ pero que está en los puestos más altos de los niveles de pobreza del Estado español. Es indecente, me atrevo a escribir porque la memoria de los gestores de lo público no parece estar en el rincón que debiera.

Sobre el ‘parque con cerebro’

La propuesta del Parque de la Música surgió en 1987 como respuesta a una consulta ciudadana promovida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para seleccionar el emplazamiento del Palacio de Congresos y de la Música, inicialmente proyectado para La Puntilla. Según consta en el documento, los autores de la propuesta fueron José Miguel Alonso Fernández-Aceytuno (arquitecto urbanista y paisajista) y José Carlos Suárez (músico y presidente de AMA, Asociación de Música Actual), y contaron con la colaboración de Salomé Carranza (ciudadana), Alfonso Crujera (artista plástico y músico), José Luis Moreno (músico y dibujante), Manuel M. Monroy (arquitecto) y Conrado Quesada (arquitecto técnico). Un equipo inicial al que posteriormente se unieron muchísimos otros cualificados profesionales.

El proyecto proponía el último meandro del barranco de Tamaraceite, conocido como El Rincón, como localización ideal al concentrar características geomorfológicas y paisajísticas singulares y la posibilidad de conectar la Ciudad Alta con ‘su playa’, además de ofrecer la oportunidad de tener un gran parque equipado con dotaciones para la celebración de conciertos y otras manifestaciones culturales.

Vehículos almacenados en el potrero de El Rincón. | JOSÉ CARLOS GUERRA

Una síntesis del programa de infraestructuras proponía:

1. Palacio de la Música.

2. Sala de conciertos especializada.

3. Anfiteatro (natural existente) con un escenario permanente y cubierto, adosado a la sala de conciertos, que pueda ser utilizado como cine de verano, teatro experimental, etcétera.

4. Gran anfiteatro (natural existente) con explanada capaz de dar cabida a espectáculos multitudinarios.

5. Centro de programación, control y mantenimiento, con talleres de trabajo.

6. Centro de estudios de música actual y conservatorio.

7. Residencia albergue para acoger a personal visitante, docente, artístico por periodos cortos de tiempo.

8. Aparcamientos que prevean afluencias de vehículos, pero que sea posible su utilización para otros usos alternativos (tenis, fútbol, baloncesto, ciclismo, picnic, etcétera).

Dicho de otra forma, la propuesta ofrecía una posibilidad factible de que los músicos canarios pudieran «quedarse con su música aquí», y de paso que la ciudad tuviese un espléndido parque en su entrada norte. Pero no, la zona se inundó con el centro comercial Las Arenas, no previsto pero inaugurado en 1993, cuatro años antes que el Auditorio Alfredo Kraus (Palacio de Congresos y de la Música en su denominación inicial) ubicado finalmente en el lugar elegido por la ciudadanía en la consulta antes mencionada. Años después, junto al Auditorio, se inauguró la Academia de la Orquesta Filarmónica, así como el Conservatorio de Música en Triana.

El Parque de la Música fue recogido en 1990 como Operación Estratégica en el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, pero desde entonces las contradicciones institucionales han seguido siendo evidentes y las declaraciones actuales del señor Mauricio Roque no hacen sino reafirmarlas. En 1992, las obras de la autovía de la costa norte a su paso por la desembocadura del barranco de Tamaraceite provocaron la campaña «Ponte al mar, oponte al puente». Si bien no se logró evitar que esa infraestructura viaria cruzara los cielos del futuro parque, sí sacó a la luz una fuerte controversia social y profesional, puesto que había alternativas viables para desviar el trazado de la carretera, dejando libre y sin puente el futuro de la zona. Pero no, era la época en que los puentes modernos, a cargo de estrellas profesionales, estaban de moda entre las preferencias de gasto público «exhibicionista».

Durante unos años las vicisitudes se fueron exponiendo en artículos que a modo de ‘partituras’ publicaba y firmaba la Coordinadora Pro-Parque de la Música desde el Gabinete PRAC, dirigido por Fernández-Aceytuno. Una relectura del artículo de Teresa García Adiós al Parque de la Música (LA PROVINCIA/DLP, 14-06-2010) nos aporta una idea de la situación. La triste realidad es que con el tiempo lo esencial ha seguido en el limbo, y que a día de hoy la institución directamente responsable de ese ámbito pretende «regalárselo en nuestro nombre, pero sin nuestro consentimiento» a una empresa privada que nunca nos ha regalado ni un vatio.

Sobre los párquines

La noticia de Un aparcamiento subterráneo en El Rincón para abrir hueco al Carnaval, aparecida el 4 de junio de 2024 parecía concretar otra publicada en abril de 2023, cuyo titular era algo esperanzador: Darias evalúa soterrar el parquin de El Rincón para crear el Parque de la Música. Esperanzador, porque se sobreentendía que ese parque tendría árboles y zonas de descanso para proporcionar cobijo climático, además de equipamiento para la práctica musical y el disfrute ciudadano. Lo que no es admisible es que pasados casi 40 años desde la propuesta inicial del Parque de la Música todavía al cruzar el puente sigamos sin ver el parque y sí un cada vez más extenso parquin.

Los datos públicos accesibles sobre el número de plazas de aparcamiento en la zona del Parque de la Música contienen cifras contundentes, en mi opinión: 3.500 en el centro comercial Las Arenas, 400 en el Auditorio Alfredo Kraus y 803 en el Intercambiador de El Rincón, teniendo en cuenta además que en Guanarteme se mal construyó en 2003 un aparcamiento subterráneo para 288 automóviles, previa tala del arbolado de la Plaza del Pilar que dejó al solajero los encuentros vecinales. Además, en la calle Pavía, frente al CEIP Fernando Guanarteme, existe un solar utilizado como parquin desde hace muchos años, cuyas circunstancias urbanístico-administrativas deberían revisarse.

A todas luces nada sostenible en esta crisis climática que con evidencia científica se nos muestra en nuestro día a día. «Menos parquin y más parque» podría ser una frase para la reflexión en esta ciudad, en esta isla, sobrada de automóviles y carente de un ‘micro transporte público’ que incentive el olvido del coche privado. Un ejemplo de incompatibilidad entre «parquin» y «parque» lo tenemos en la mal llamada plaza de la Música, porque el techo de su parquin ni conforma una plaza «habitable», ni la experiencia acredita que sea un buen lugar para música al aire libre. Otro ejemplo es La Puntilla, que además de tampoco ser ‘plaza’ todo indica que sobre la terraza de su parquin no es indicado celebrar actos multitudinarios.

El equipo técnico de la Alcaldía de esta ciudad tendrá mayor información sobre los temas que acabo de mencionar, pero de no ser así que investiguen en el cronológico de prensa para constatar en detalle las contradicciones que constantemente se producen cuando el sector público entra en juego con el privado sin que el objetivo principal sea la mejora de la calidad de vida del conjunto del tejido social. Un ejemplo paradigmático es la llamada renovación de Guanarteme, sin árboles ni mejoras urbanas o arquitectónicas de ningún tipo, cuya identidad y la de su comercio de barrio habrían sido muy distintas si en lugar de construir un centro comercial en El Rincón se hubiese materializado el Parque de la Música.

Barrancos y corredores

Es incomprensible también que desde la institución pública más cercana a la ciudadanía se esté trabajando con recursos económicos de todos en el llamado Corredor verde Tamaraceite-Ciudad Alta, donde una de las primeras actuaciones parece que es la renaturalización, dicen, de «un lagartario», cuyo espacio ya está sobrepoblado por lagartos de Gran Canaria (Gallotia stehlini) que antes de la densificación de la zona vivían en total libertad a lo largo del barranco. Eso, obviamente, no es renaturalizar. La realidad es que la zona no permite a estas alturas que ese concepto sea implementado, aunque es obvio que se podría ajardinar correctamente para acompañar al barranco hasta el mar, junto al Parque de la Música, dejando a los lagartos libres en su territorio.

Y hablando de barrancos, me permito recordar que los ámbitos de desembocadura del Guiniguada y de Tamaraceite deberían ser los tramos finales de los dos grandes parques que potencialmente abrazan a esta ‘ciudad-isla’, viniendo desde la costa sur el primero y desde la norte el segundo. Dos enclaves singulares que sin embargo han sido maltratados con el trasiego que ha traído nuestra principal industria económica, el turismo, que parecía que nos iba a sacar de todos los males, pero que tan solo ha traído riqueza para unos cuantos, muy poco para la mayoría y absolutamente nada para el territorio, nuestro bien más preciado, común y escaso.

Que el barranco Guiniguada merece recuperar su desembocadura natural entre Vegueta y Triana y volver a ser cruzado mediante puentes fue una de las propuestas contenidas en el ‘Proyecto Guiniguada: la estrategia del parque en la rehabilitación del paraíso’, y sigue siendo una obviedad ampliamente reclamada por la ciudadanía ante la «insostenible» e incoherente propuesta municipal de seguir con el barranco enterrado y ajardinar un poco para que el ‘paseo de la cultura canaria’ quede bonito.

Y si en ese Proyecto Guiniguada se partía desde la cumbre para llevar el parque hasta el mar, en Tamaraceite la oportunidad era, y sigue siendo, justamente la contraria, comenzar por el parque junto al mar para llevarlo barranco arriba. Parques activos en ambos casos para hacer posible y fácil un encuentro ciudadano sano, alegre y con mayores niveles culturales que los que lamentablemente ofrecen los centros comerciales, convertidos en nuestros días en «lugares de paseo para una sociedad de consumo a cualquier coste».

A modo de conclusión

A principios de 2018, como acto de clausura de la exposición El paisaje como objetivo (CAAM-San Martín) sobre los trabajos de urbanismo y paisaje realizados por José Miguel Alonso Fernández-Aceytuno se celebró el encuentro ‘Música en el Parque de la Música’. La acción se pudo realizar gracias a Sergio Millares Cantero, Dania Dévora y Juan Salan, con la participación de músicos y colaboradores en la propuesta de El Parque de la Música. «Todavía era posible» opinaron unánimemente los asistentes. Y si lo era en 2018, en 2026 es imprescindible.

Además, cabe recordar que si en 1987 se realizó una consulta ciudadana sobre un tema singular para el desarrollo urbanístico y cultural de esta ciudad (ubicación del Palacio de Congresos y de la Música), parece incompresible que siendo el Parque de la Música resultado de aquella consulta se pase por alto hoy preguntarnos antes de cualquier actuación en esa zona, y no después como lamentablemente han hecho con el Guiniguada a su paso por el centro histórico de esta ciudad, pasando por alto que existe legislación internacional ratificada por España que debería cumplirse a rajatabla y no con simulacros participativos.

Un «desconcierto» que todavía puede tener arreglo si en lugar de más parquin, subterráneo o no, como pretendía la alcaldesa, o la instalación de equipamientos de una empresa eléctrica privada, como pretende ahora el ayuntamiento mediante una modificación del Plan General, se materializa el parque como lugar de encuentro y de intercambio para potenciar la comunicación y el enriquecimiento individual y colectivo de músicos, artistas y ciudadanos. Unas palabras que recojo, de nuevo, de las voces de aquella propuesta ciudadana.

Noticias relacionadas

Para pasar a la realidad acudo a la Declaración relativa al paisaje firmada en 2002 en el marco de la Primera Conferencia de responsables de Política Territorial y Medio Ambiente de las Comunidades Autónomas de España, auspiciada por el Gobierno de Canarias en el Auditorio Alfredo Kraus. En ese documento consta que los firmantes invitaban «a todas las instituciones competentes y a la sociedad en general a poner en práctica medidas preventivas frente a las agresiones potenciales y reales que afecten a los recursos naturales, culturales, sociales y económicos del paisaje». Una invitación que hoy me permito trasladar a la ciudadanía para reivindicar de forma clara y contundente que la música suene, pronto, en el Parque de El Rincón.