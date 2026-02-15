Un verbeneo 'senior' con el queso a la cabeza: la tercera edad enloquece con Pepe Benavente en la plaza del Pilar

«¿A cuánto tienes el peso, mi niña?, saluda una. Alrededor ya están las de siempre, unas llegadas desde La Isleta, Guanarteme, y otras desde el barrio de San Nicolás. Las cinco armando el ventorrillo de mentirijilla, mientras esperan a que Pepe Benavente termine de encender la primera fiesta del Carnaval Senior.

En realidad la venta comenzó en una hora flojita, dado ya el mediodía, y no fue cogiendo tino hasta la hora de comer, cuando la plaza del Pilar acabó por llenarse de verbeneo hasta los topes por sus cuatro entradas. Cebollas Antonia, Zanahorias Leli, Papas Paca Rosa y Quesos Amelia forman una cuadrilla buhonera, gangochera —como se le conoce en la isla vecina—, o de vendedoras ambulantes del Carnaval, con más de 16 años a sus espaldas ‘vendiendo’ producto de la tierra.

Tienen un grupo de WhatsApp para organizar el ganado en coches y así no perderse una farra. Salen con antelación, pero no llegan porque ya son famosas y les paran por las fotos. «Reivindicamos el Carnaval de antes, ese en el que la gente se ponía lo primero que encontraba en casa y salía a la calle con una manta».

La conga de la alcaldesa

Incluso salió a la cabecera de una conga la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, una Carolina Darias en estética Grease, que en su versión más colosal llegó a reunir hasta dos decenas de personas, según cifras a ojo. «El Carnaval a pie de calle es el que quiere la gente», confirmó. Y lo dijo con consciencia de causa, porque se lo vivió como una más. «Vamos a ver cómo están los pies mañana», se despidió.

Cuando sonaron los primeros acordes de un Pepe Benavente trajeado ya no hay quien se quede sentado. Fue algo así como una reunión vecinal venida arriba, con corsarios que salen de las viviendas a pie de plaza.

Carnaval Senior de Las Palmas de Gran Canaria / Andrés Cruz

En el caso de Serafín y Susana, llegaron desde Telde, sin el disfraz puesto. Estaban de paso por el Centro Comercial Las Arenas, escucharon el gentío y se unieron a la fiesta. La noche anterior estuvieron de ronda en Gáldar y, como ellos mismos aseguran, «en el Carnaval hay que romperlo».

Con el disfraz en el maletero

En el maletero del coche guardaban el disfraz que últimamente sacan de paseo por todos los municipios de la isla: el de obispo y monja. Llegaron al Pilar como si aquello fuese su diócesis particular, con saludo y bendición incluida. Y poca gracia le hizo aquellos aires a la perra Kala, que estalló en ladridos al ver semejante vestimenta roja, compuesta de mitra, anillo y una sardina que traían bajo el brazo.

«Esto vale miles de euros», dice el obispo señalando la estola que le va alrededor del cuello. La pieza está hecha de manera artesanal a punto de cruz por su madre. Su madre, Clara Suárez, lo cosió entero, puntada a puntada. Un poco receloso de su entorno, lo cuida como si fuese oro en paño: «No está en venta». En su casa guarda otro verde por si acaso.

Esta pareja lleva casi una década de Carnavales y cada febrero cambian de vestuario: han sido la Negra Tomasa o Mary Poppins, pero el disfraz más polémico es el que llevan puesto. «La Iglesia tiene que entenderlo. Aquí hay gente que lo critica, pero en el Carnaval vale todo. Si en Santa Cruz de Tenerife pasa y se entiende, entonces aquí también», defiende.

A Dolores le gusta bailar y punto

Aunque la plaza apenas conoce de árboles que den sombra, y los bancos para sentarse están cotizados, Dolores Peindas no se pierde un Carnaval. Ella llegó hace 25 años desde Cuba. El próximo lunes 23 de febrero soplará las velas, aunque ella anda más pendiente del bailoteo que de la cuenta atrás para los 89 años. Ni sabe muy bien de qué va vestida. Dice que «de Carnaval», porque ella es carnavalera hasta la médula. Lo que se resume como que a Dolores le gusta bailar y punto.

Apareció por el Carnaval Senior con nueve amigas —o diez, porque alguna se perdió por ahí—. Todas jovencitas, dice, porque son todas «de 70 pa’ bajo». Las piernas ya no son lo que eran antes, pero el cuerpo le va por libre gracias a un bastón que no suelta.

A Canarias llegó por trabajo. Emigró como lo hizo su padre de Asturias, aunque ella todavía habla de regresar en algún momento. La sangre que le corre por las venas ha consagrado una estirpe de dos hijos, dos nietos y nueve bisnietos.

Los pistoleros del Pilar

Entre otros personajes peculiares que ayer bailaron en El Pilar, estaban Emmanuel y Manolo, dos vaqueros sin pistola que se lo pasaban en grande junto a una mujer metida en el hinchable de una gallina. Poco decía, solo cacareaba. Y llevaba un cartel en el que apelaba a los orígenes del Carnaval: ¿Me conoces mascarita?

A estos dos feriantes con complejo de cowboy les dio por montarse la gran juerga ellos solos, antes incluso de que se enchufasen los altavoces. Manolo lo dio todo, porque su hija está en Cáceres como militar y eso de los Carnavales le queda lejos. Sin duda, fueron los que disfrutaron más de Pepe Benavente, la prueba de sonido de Paco Guedes y el espectáculo de la Banda de Agaete, formación que vive un fulgurante nuevo éxito entre la gente joven con su cameo en el videclip de Quevedo, Ni borracho. Y eso que en lo que a disfrutones se refiere el listón estaba bastante alto