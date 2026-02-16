Los canarios ya tienen hamburguesa favorita: esta es la “Mejor smash burger de Las Palmas” elegida en The Champions Burger

La Smash Edition de The Champions Burger puso fin a su estancia en Las Palmas de Gran Canaria este domingo 15 de febrero tras doce días de competición gastronómica en INFECAR. El mayor festival de hamburguesas gourmet de Europa cerró su paso por la isla con más de 70.000 visitantes, que acudieron para probar y votar su propuesta favorita.

Estas fueron las elegidas por el público

La hamburguesa“TheQueen”, del restaurante bilbaíno Tximist ha sido galardonada como la "Mejor smash burger de Las Palmas". La burger ganadora destacó por su potente combinación e impacto visual: pan brioche negro con oro, chuletón smasheado, chédar americano, trufa de crema de queso, costilla cocinada a baja temperatura durante 24 horas, crujiente prémium, salsa Emmy y una lluvia final de oro. Una propuesta donde la calidad dela carne, la cremosidad de sus salsas y un toque crujiente la han llevado a convertirse en la favorita de los canarios.

La ganadora “TheQueen” / The Champions Burger

"Miami Vice" desde Zaragoza se alzó con el segundo puesto, preparada con pan brioche rosa recubierto de polvo Miami y su combinación de smash burger de chuletón, cerdo desmigado al estilo Tennessee, mermelada de guanciale, chédar, beicon crujiente, crema agria y salsa VICE.

El tercer puesto fue para los madrileños Bandido’s Burger con “Alcapone 2.0”, elaborada con pan brioche negro bañado en almíbar, smash de vaca rubia, cheddar rojo, cebolla caramelizada y crujiente, beicon bits, salsa Bandida, chili dulce y queso italiano Grana Padano.

"Miami Vice" / The Champions Burger

La mejor hamburguesa local

Además del reconocimiento nacional, el festival premió como "Favorito Local" a “Noodle Queen”, de la hamburguesería canaria Está Rico. Con 160 gramos de carne, queso gouda y cheddar fundidos, salsa secreta, fideos yakisoba al estilo cantonés, pan brioche con glaseado asiático y tempura crujiente fue la hamburguesa canaria elegida.

Noodle Queen / The Champions Burger

Tras su paso por Las Palmas de Gran Canaria, The Champions Burger ya prepara su ruta 2026, que llegará con una puesta en escena totalmente renovada y nuevas sorpresas para los amantes de las burgers gourmet.