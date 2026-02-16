Las Palmas de Gran Canaria renueva sus mapas urbanos para mejorar la orientación en la ciudad

Las Palmas de Gran Canaria estrena esta semana nueva cartelería informativa en algunas de las principales áreas de tránsito ciudadano y turístico de la capital. La iniciativa, impulsada por Turismo LPA del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, incorpora diferentes soportes, paneles y mesas con planos urbanos destinados a facilitar la orientación tanto de visitantes como de residentes.

Los nuevos mapas permiten ubicar en el entorno próximo distintos atractivos de la ciudad, así como servicios básicos como transporte público, aparcamientos, zonas comerciales, espacios de ocio al aire libre, dependencias policiales y centros sanitarios.

Ubicaciones estratégicas

Los puntos de información se han instalado en el Paseo de Las Canteras, a la altura de la calle Gomera y junto al Punto de Información de la Plaza Alcalde Ortiz Wiot; en la acera de la fachada principal del Auditorio Alfredo Kraus; en el Parque de Santa Catalina; junto a la ermita del Parque de San Telmo; y entre los quioscos históricos de la Plaza Hurtado de Mendoza.

Con esta distribución, el Ayuntamiento refuerza la señalización en enclaves de alta afluencia turística y peatonal, conectando zonas de playa, áreas comerciales y espacios culturales.

Mapas orientados al sentido de la vista

Una de las principales novedades de estos planos es su diseño orientado al sentido de la vista del usuario. A diferencia de los mapas tradicionales, que suelen situar el norte geográfico en la parte superior, estos soportes organizan la información según la perspectiva del observador, lo que facilita la comprensión inmediata del entorno.

Según explicó el concejal de Turismo, Pedro Quevedo, se trata de “una herramienta actualizada, muy útil, de calidad, resistente y sostenible”, fabricada con materia prima ECO-responsable certificada.

Información actualizada y acceso digital

Los nuevos mapas complementan el servicio de atención turística de la ciudad y permiten acceder a información actualizada sobre recursos culturales, patrimoniales y naturales de Las Palmas de Gran Canaria.

Además, incorporan códigos QR que enlazan con la web oficial www.LPAvisit.com, donde se puede consultar la guía de eventos y otros servicios de la capital.

Las dimensiones, ubicaciones, diseño y tipografía de la cartelería han sido definidos para facilitar la consulta pública y mejorar la experiencia de orientación en el espacio urbano.