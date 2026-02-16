Las Palmas de Gran Canaria arranca el año con el precio de venta disparado y los alquileres estancados en máximos

Comprar o alquilar una vivienda en Las Palmas de Gran Canaria cada vez es más difícil. El metro cuadrado en venta estaba en enero a 2.559 euros, máximo histórico registrado en la ciudad, según datos de la plataforma inmobiliaria Idealista. En cuanto al metro cuadrado en alquiler, este se encontraba a 13,9 euros, apenas 20 céntimos por debajo del máximo alcanzado el pasado mes de junio, manteniendo desde entonces unos precios similares. Extrapolando estos datos a un piso de unos 80 metros cuadrados, a la venta costaría 204.720 euros y en alquiler 1.112 euros.

La crisis habitacional ha seguido agravándose en la capital grancanaria en el último año. Los precios de la compra venta de una casa crecieron un 7,2% en enero con respecto al mismo mes del año anterior. Hoy el metro cuadrado se ha encarecido 173 euros frente a lo que costaba en enero de 2025. En cuanto al alquiler, el incremento ha sido del 8,4% en el mismo periodo, es decir, dos euros más que entonces.

El mercado lleva varios años disparado. Las subidas del alquiler se han producido prácticamente de manera ininterrumpida desde la primavera de 2022. Antes de eso, el precio del metro cuadrado estuvo estancado durante tres años en unos 10 euros. Desde entonces ha escalado hasta los 14 euros. En cuanto a la compra-venta, los precios oscilaban hasta la primera mitad de 2023 entre los 2.000 y 2.100 euros, frente a los más de 2.500 actuales.

¿Cuál es el distrito más caro de Las Palmas de Gran Canaria para comprar una vivienda?

El distrito Isleta-Puerto-Guanarteme es el más caro de Las Palmas de Gran Canaria para comprar una vivienda. En esta zona, el metro cuadrado se encuentra a 3.877 euros, por lo que ese piso de 80 metros cuadrados costaría 310.160 euros. Esto supone un incremento del 15,5% con respecto a los precios del año pasado. El entorno de Santa Catalina y la playa es donde los precios se han encarecido más, superando el metro los 4.300 euros, un 18% más que en enero de 2025.

No obstante, la zona de la capital grancanaria donde los precios se han encarecido más es el Cono Sur. El metro cuadrado se encareció un 23,8% en el último año en un distrito que abarca barrios como la Vega de San José u Hoya de la Plata. Es más, en este distrito los precios a comienzos del año pasado eran similares a los 2010, cuando todavía estaba desinflándose la burbuja inmobiliaria. En cualquier caso, sigue siendo el más barato de toda la ciudad para comprar una casa: el metro está a 1.497 euros, por lo que un piso de 80 metros rondaría los 120.000 euros.

Pintada en un solar que reza «alquiler vacacional, ocaso residencial». / Juan Carlos Castro

El metro cuadrado en la zona baja de la ciudad entre Bravo Murillo y Mesa y López tiene un coste de 2.870 euros (un 2,7% más que hace un año). En Vegueta y Triana alcanza los 2.700 euros (1% más). En Tafira los 2.116 (20,1%) y en el distrito San Lorenzo-Tamaraceite-Tenoya los 1.713 euros (12,2%). Por último, en la Ciudad Alta ronda los 2.145 euros (10,8%), aunque se trata de un distrito muy desigual, de tal manera que en Schamann el metro está a 1.775 euros (15%) y en Siete Palmas supera los 2.900 (14,9% más).

El distrito más barato para alquilar

En cuanto al alquiler, el distrito Isleta-Puerto-Guanarteme también es el más caro. Alquilar una vivienda en esta zona de la capital grancanaria tiene un coste de 16,4 euros el metro cuadrado, un 6,9% más, por lo que un piso de 80 metros costaría 1.310 euros al mes. Además, la zona que menos asequible y más se ha encarecido en este distrito es el entorno de Las Canteras y Santa Catalina, donde el metro cuadrado alcanza los 17,1 euros, un 8% más que en enero del año pasado.

El distrito más barato de la ciudad para alquilar es también el Cono Sur. En este caso, el metro cuadrado en alquiler está a 10,6 euros, por lo que un piso de 80 metros ronda los 850 euros al mes. El distrito San Lorenzo-Tamaraceite-Tenoya es el segundo más barato para alquilar en la capital grancanaria; en este caso los precios ascienden hasta los 10,8 euros por metro cuadrado, un 0,8% más que hace un año.

En toda la ciudad baja de Vegueta a Alcaravaneras y Ciudad Alta los precios se han encarecido más de un 6%. En el primer caso, el metro cuadrado en alquiler está ya en 13,6 euros -prácticamente en la media del municipio- y en el segundo caso está en 12 euros. Además, Arenales y Lugo es una de las zonas de la capital donde más se han disparado los precios de la renta, hasta un 13,6% que en enero del año pasado.

Declaración de zona tensionada

Esta escalada precio han provocado que encontrar un alquiler asequible al poder adquisitivo de las familias sea prácticamente imposible. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria lleva un año intentando que el Gobierno canario tramite la declaración de zona tensionada para toda la ciudad, de tal manera que pueda ponerse un tope a los precios y frenar esta escalada.

Mientras tanto, la construcción de vivienda pública -una de las posibles soluciones para contrarestar el encarecimiento sin freno del mercado privado- sigue al ralentí. El 38% de las promociones en construcción en la ciudad se encuentran paralizadas actualmente. Ya hay planificadas 1.296, aunque tan solo se ha iniciado los trabajos de 359. Hace más de una década que no se entrega ninguna vivienda de obra nueva.