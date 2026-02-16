La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria detiene a un hombre por robar una motocicleta y venderla

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria detuvo este domingo a un varón de 19 años en Tamaraceite como presunto autor del robo de una motocicleta cuando se disponía a venderla. Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 23:00 horas en la calle Juan González Travieso Primer Cura de San Lorenzo, aunque el robo del vehículo se produjo el viernes en la calle León y Castillo.

La localización del presunto autor del robo tuvo lugar durante una batida para intentar hallar la moto sustraída. Agentes de la Policía Local realizaban labores de seguridad ciudadana en Tamaraceite cuando observaron un vehículo de características idénticas al robado.

En ese momento, dos hombres manipulaban la motocicleta. Al proceder con la identificación y las gestiones de comprobación pertinentes al vehículo, los policías descubren que carecía de placa de matrícula y que su supuesto titular no portaba ningún tipo de documentación de la misma.

Transacción

De manera espontánea, uno de los implicados afirmó que el vehículo era suyo y que la había comprado por 1.000 euros. También dijo que había sido transportada hasta el lugar de los hechos en un furgón que ya no estaba ahí. De igual manera, añadió que, en ese momento, le estaba enseñando el vehículo al otro varón, que estaba interesado en comprársela y se habían reunido para completar la transacción. El otro joven confirmó el interés en comprarla.

Pero los agentes sospecharon. Una vez que los agentes localizaron el número de bastidor, cotejaron los datos en las bases de datos de la Dirección General de Tráfico, momento en el que fueron informados de que el vehículo se corresponde con la matrícula que había sido denunciada como sustraída.

Detención

De igual manera, los policías observaron que su cableado eléctrico había sido pelado, presuntamente manipulado para arrancarla mediante el método conocido como 'puente'.

Por este motivo, se procedió a la detención del supuesto autor de los hechos, español de 19 años, que fue puesto a disposición de la Policía Nacional.

Además, cuando la víctima del robo fue informada de la recuperación de su pertenencia, informó que el ladrón accedió a su garaje mediante llave falsa: un método utilizado para abrir una cerradura sin la llave original y sin forzarla violentamente, factor que se considera robo con fuerza.