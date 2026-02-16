Vuelven las ratas a Las Palmas de Gran Canaria: avistadas en un parque infantil frente a la Comisaría Las Palmas-Sur

La presencia de ratas vuelve a generar preocupación en Las Palmas de Gran Canaria. Este 15 de febrero fueron vistos varios roedores en el parque infantil de Vegueta, ubicado frente a la Comisaría de Distrito Las Palmas-Sur, en la calle Córdoba, una zona frecuentada a diario por familias y menores.

El avistamiento se produce en un contexto en el que la capital grancanaria arrastra desde hace meses una batalla periódica contra la proliferación de estos animales en distintos barrios. Durante 2025 se hicieron virales imágenes como la de un roedor sobre un maniquí en Mesa y López o los focos detectados en La Paterna, episodios que reavivaron el debate sobre la eficacia de los sistemas de control.

Un contrato anunciado en octubre para reforzar el servicio

En octubre de 2025, el Ayuntamiento anunció la adjudicación de un nuevo contrato de control de plagas por valor de 821.593 euros, con una duración inicial de dos años y posibilidad de prórroga. El objetivo era reforzar la desratización y desinsectación en los barrios y duplicar el personal destinado a estas tareas, que hasta entonces se apoyaba en contratos menores para hacer frente a picos de incidencia.

Entre enero y septiembre de 2025, el área de Salud Pública realizó 1.705 actuaciones, cifra que ya superaba las 1.602 intervenciones ejecutadas durante todo 2024. Con el nuevo contrato, el Consistorio planteó ampliar el alcance territorial del servicio y mejorar la capacidad de respuesta ante nuevos focos.

El servicio municipal continúa atendiendo las incidencias comunicadas por la ciudadanía a través del correo electrónico controldeplagas@laspalmasgc.es y el teléfono 928 448 745.

Ratas en Las Palmas de Gran Canaria / José Pérez Curbelo

No todas las ratas son iguales

El tratamiento de cada foco depende de la especie detectada. En la capital pueden encontrarse principalmente dos tipos: la rata gris, que habita mayoritariamente en redes de alcantarillado y saneamiento, y la rata negra o de barco, que suele moverse por zonas altas como palmeras, arboledas o infraestructuras eléctricas.

La rata negra tiende a alimentarse de frutas y alimentos frescos y es más visible en superficie, lo que genera mayor alarma social. La rata gris, más agresiva y adaptada al entorno urbano, se controla principalmente a través de intervenciones en el subsuelo.

En los focos detectados en 2025 en zonas como Mesa y López y La Paterna predominó la rata negra, cuya presencia en espacios abiertos requiere un protocolo más delicado al desarrollarse a la vista de los ciudadanos.

El avistamiento en el parque infantil de Vegueta ha vuelto a activar la preocupación entre residentes de la zona, especialmente por tratarse de un espacio destinado a menores.