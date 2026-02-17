Supermercados abiertos hoy en Las Palmas de Gran Canaria por Martes de Carnaval y zonas cortadas al tráfico

Este martes 17 de febrero, Martes de Carnaval, es festivo local en Las Palmas de Gran Canaria, lo que modifica de forma notable la apertura comercial y la movilidad en la ciudad. La jornada coincide con algunos de los actos más multitudinarios del Carnaval, especialmente en el entorno del Parque de Santa Catalina y el corredor festivo hacia Manuel Becerra, lo que implica cambios tanto en el acceso a supermercados como en el tráfico urbano. El calendario laboral municipal confirma este día como no laborable en la capital grancanaria, lo que afecta al funcionamiento habitual del comercio y los servicios.

Qué supermercados están abiertos hoy en Las Palmas de Gran Canaria

Uno de los aspectos más consultados por residentes y visitantes es qué supermercados abiertos hoy en Las Palmas de Gran Canaria mantienen su actividad durante el Martes de Carnaval. A diferencia de otros festivos, la apertura es parcial y depende del tipo de establecimiento y su ubicación.

Las cadenas de supermercados de proximidad son las que más opciones ofrecen durante este festivo local. Tiendas de barrio y establecimientos urbanos vinculados al consumo diario continúan operativos en zonas céntricas y residenciales, garantizando el acceso a productos básicos. Entre las enseñas que habitualmente mantienen actividad se encuentran formatos urbanos de cadenas implantadas en la isla como HiperDino y SuperDino, especialmente en áreas como Triana, Guanarteme, Mesa y López, Sagasta o Puerto.

GENTE COMPRANDO EN SUPERMERCADOS / EPA

Esta apertura selectiva responde a un patrón habitual del sector alimentario en Canarias: los supermercados de cercanía tienden a mantener servicio en festivos locales debido a la demanda de última hora generada por celebraciones y reuniones familiares durante el Carnaval.

Supermercados que pueden cerrar en festivo local

En cambio, parte de las grandes superficies comerciales y algunos supermercados ubicados en centros comerciales suelen cerrar o reducir horarios durante el Martes de Carnaval al ser festivo municipal. Esto implica que hipermercados o tiendas integradas en complejos comerciales pueden no abrir hoy o hacerlo con horario especial.

La diferencia se debe a la regulación de aperturas en festivos y a las decisiones empresariales vinculadas al calendario laboral autorizado en Canarias, que establece qué días tienen actividad comercial general y cuáles funcionan con servicios mínimos. Por ello, los consumidores deben comprobar el horario específico de su establecimiento habitual antes de desplazarse, especialmente si está dentro de un centro comercial.

Zonas con mayor actividad comercial y más supermercados operativos

Las áreas con mayor densidad de población y flujo turístico son también las que concentran más supermercados abiertos hoy. En la práctica, las zonas con mayor probabilidad de encontrar tiendas de alimentación operativas son:

Triana y Vegueta

Mesa y López

Guanarteme

La Isleta (zonas no afectadas por cortes)

Schamann y barrios residenciales

Las Arenas se reinventa: un icono de Gran Canaria / CC Las Arenas

Estas zonas cuentan con supermercados de proximidad que adaptan sus horarios al festivo, priorizando el abastecimiento básico frente al cierre total del comercio minorista.

Además, el centro comercial de Las Arenas abrirá con total normalidad de 10:00 de la mañana hasta las 21:00 sus comercios. La restauración y el ocio abrirán desde las 11:00 hasta las 01:00 de la madrugada. El Corte Inglés de Mesa y López tiene un horario especial de 11:00 hasta las 21:00. Y el Centro Comercial Alisios y La Ballena cerrarán sus comercios.

Calles y zonas que conviene evitar hoy por los cortes de tráfico

El segundo factor clave de la jornada es la movilidad. El programa del Carnaval de la capital sitúa los actos principales en el entorno del Parque de Santa Catalina y su área de influencia, lo que genera cortes de tráfico, desvíos y restricciones de circulación durante gran parte del día y, sobre todo, en horario vespertino y nocturno.

Carnaval Senior de Las Palmas de Gran Canaria / Andrés Cruz

Las zonas que habitualmente presentan más restricciones y que conviene evitar si se pretende circular en coche son:

Parque de Santa Catalina

Calle Eduardo Benot

Plaza de Manuel Becerra

Entorno del Puerto

Paseo de Las Canteras (accesos cercanos a eventos)

Vías próximas al escenario principal del Carnaval

Estas áreas forman el eje festivo donde se concentran conciertos, galas y celebraciones de carnaval, lo que obliga a limitar el acceso de vehículos por razones de seguridad y control de aforo.

Santa Catalina, epicentro del Carnaval y principal foco de cortes

El entorno del Parque de Santa Catalina es el principal punto crítico de movilidad durante el Carnaval en la capital. Al acoger los escenarios, fiestas nocturnas y eventos de gran afluencia, se establecen perímetros de seguridad que restringen el tráfico rodado y priorizan el acceso peatonal.

Esto provoca congestión en avenidas cercanas y desvíos en calles adyacentes, especialmente en los accesos desde Mesa y López, el Puerto y la zona de La Isleta. En consecuencia, quienes necesiten desplazarse hacia supermercados o zonas comerciales cercanas deben prever tiempos de viaje más largos o utilizar rutas alternativas.

Eduardo Benot y Manuel Becerra, corredores festivos con restricciones

Otra de las zonas con mayor impacto en el tráfico es la calle Eduardo Benot y el área de Manuel Becerra, utilizadas como espacios de celebración y conexión entre los puntos clave del Carnaval. Durante los actos principales, estas vías pueden sufrir cierres parciales o limitaciones de circulación que afectan tanto al tráfico privado como al transporte público.

Esto repercute directamente en el acceso a comercios y supermercados cercanos, por lo que se recomienda evitar desplazamientos en coche hacia el entorno portuario durante las horas de mayor afluencia.

Los cortes de tráfico en Las Palmas de Gran Canaria hoy no implican que los supermercados cercanos estén cerrados, pero sí pueden dificultar el acceso en vehículo. En zonas como Guanarteme, Puerto o Santa Catalina, algunos establecimientos permanecen abiertos pero con acceso restringido por controles de tráfico y seguridad.

Por este motivo, muchos ciudadanos optan por realizar sus compras a primera hora del día o acudir a supermercados de barrios alejados del circuito festivo, donde la movilidad es más fluida y no existen restricciones relevantes.

Carnaval de Día en Santa Catalina / Andrés Cruz

Recomendaciones oficiales de movilidad durante el Martes de Carnaval

Las recomendaciones generales de movilidad durante el Carnaval se centran en reducir el uso del vehículo privado en las zonas festivas y planificar desplazamientos con antelación. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria suele activar dispositivos especiales de tráfico y seguridad para eventos multitudinarios, con el objetivo de garantizar la seguridad y evitar colapsos en el centro urbano.

Entre las recomendaciones más habituales destacan:

Evitar el entorno de Santa Catalina en coche

Utilizar transporte público o desplazamientos a pie

Consultar desvíos antes de salir

Realizar compras en supermercados de barrio

El Carnaval genera un aumento puntual del consumo en alimentación, especialmente en productos de conveniencia, bebidas y compras de última hora. Este comportamiento se repite cada año en ciudades con grandes celebraciones populares, donde los supermercados de proximidad adquieren un papel esencial al permanecer abiertos mientras otros comercios cierran por festivo.

En Las Palmas de Gran Canaria, la combinación de festivo local y eventos multitudinarios provoca un patrón claro: menor apertura de grandes superficies y mayor protagonismo de los supermercados urbanos, que se convierten en la principal opción para abastecerse durante la jornada.