La auditoría de los cementerios de Las Palmas de Gran Canaria acusa a la gestora de manipular sus cuentas

La auditoría que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria encargó para evaluar la gestión de los cementerios municipales acusa a la empresa concesionaria de manipular sus cuentas. El informe, al que ha podido acceder ahora este periódico, constata que habría una manipulación interna de los costes y de los ingresos declarados por parte de Canaricem, que habría favorecido la obtención de beneficios no justificados a través de cuentas «infladas» en empresas vinculadas o la «subdeclaración de ingresos» en la venta de flores.

Consultada por este periódico, la empresa indica que se trata de «informaciones especulativas» y que «no se corresponden a la realidad».

El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, volvió a reiterar la semana pasada su preocupación por el estado en el que se encuentran los camposantos de la capital. El edil, quien desveló el pasado octubre las principales conclusiones del informe, indicó en Comisión de Pleno que han solicitado más documentación a la empresa, teniendo en cuenta que en una primera instancia no aportaron toda la que debían.

Alteración del equilibrio económico-financiero

El informe resalta que ha existido una alteración del equilibrio económico-financiero por causas que imputa al concesionario. La auditora ha llegado a esta conclusión tras analizar la documentación contable. Esta subraya que estas variables en la contabilidad de la empresa «no responde a factores externos imprevisibles», sino que se trata de un desequilibrio provocado «artificialmente» por la propia concesionaria.

En primer lugar, el informe, que compara las cuentas entre 1998 y 2024, indica que se ha producido una disminución del gasto de personal frente a lo previsto de 360477 euros. Esto le genera dudas a los auditores ante el aumento de los gastos de subcontratación. Existe la posibilidad de que se estén «encubriendo sobrecostes o pérdidas de control» sobre la gestión interna de la empresa.

En cuanto a los gastos de jardinería, apuntan que en el pliegos originales este equipo era mínimo, de ahí que pide explicaciones a la empresa y apunta a una sobrecarga artificial o falta de justificación de los costes declarados.

El negocio de la venta de flores

En cuanto a la venta de flores, tras analizar las cuentas de 2023, han detectado que los 364.974 euros que ingresaron por este servicio, generaron un margen comercial de 2.067,25 euros, el 0,59% del coste del producto. Los auditores indican que los márgenes suelen rondar el 100%, por lo que tacha los datos de inverosímiles, «se deduce que la concesionaria podría estar infra declarando ingresos o inflando gastos».

En cuarto lugar, cita al personal de la venta de flores -uno de los principales negocios asociados a la actividad funeraria-. Según el documento, la empresa afirma haber destinado a esta tarea a 39 personas con un coste de 8.488,52 euros. Una cifra «irreal» que «ni siquiera cubriría las cotizaciones sociales de un solo trabajador durante un año». Sugiere que los datos son incompletos e invita al Ayuntamiento a hacer una comprobación in situ solicitando la vida laboral de los trabajadores.

Una de las calles del cementerio de San Lázaro. / José Carlos Guerra

En quinto lugar, el informe habla de una «unidad económica» orquestada por la concesionaria con una empresa subcontratada. Los gastos en mantenimiento de Canaricem habría aumentado 5,7 veces sobre lo previsto, con un sobrecoste de más de un millón de euros. Vinculan este crecimiento «desmesurado» a la vinculación de la entidad Jomavaro.

El análisis ha detectado que Canaricem y Jomavaro comparten administrador, por lo que existe entre ellas una vinculación directa. Esta última presta servicios a la primera, por lo que los auditores sospechan de una «autocontratación o facturación cruzada entre empresas del mismo grupo». La concesionaria factura a la subcontrata 604.261 euros y esta registra anualmente 582.370 euros.

Opacidad contable y posibles irregularidades

Los auditores concluyen que podría estar funcionando como una empresa instrumental «creada para canalizar gastos de la concesión, posiblemente con sobrevaloración de los servicios o falta de correspondencia» con los trabajos facturados y los realmente ejecutados por la subcontrata.

En todo ello, la auditoría ve una opacidad contable y posibles irregularidades en la gestión de la concesión. El informe anima al Ayuntamiento a realizar inspecciones técnicas y comprobaciones de las obras atrebuidas a Jomavaro -construcción de nichos, mantenimiento-, con el objetivo de confirmar si se han ejecutado.

El edil de Hacienda indicó la semana pasada que está sobre la mesa entrar «en fase de penalidades» hacia la concesionaria. Entre las que baraja el Ayuntamiento, está abrir un expediente sancionador; revisar, suspender o anular la tasa de mantenimiento o iniciar la resolución del contrato.