Los ingresos «inverosímiles» de la venta de flores enmascaran un fraude en los cementerios de Las Palmas de Gran Canaria

La Compañía Canaria de Cementerios (Canaricem), que gestiona de los camposantos municipales de Las Palmas de Gran Canaria, declaró un margen comercial por la venta de flores que resulta mínimo en comparación con la media del mercado, de acuerdo con la auditoría externa encargada por el Ayuntamiento para evaluar el cumplimiento del contrato por parte de la concesionaria. Estos ingresos «no verosímiles» proyectan una sospecha sobre el grado de cumplimiento contractual de la empresa, según advierte el informe, que también pone el foco sobre los escasos gastos de personal para este servicio.

Concesión de 50 años y servicio accesorio de floristería

Canaricem, que explota los cementerios municipales durante 50 años desde 1998, también ofrece la venta de flores como servicio accesorio en el marco de la concesión. En el año 2023, la compañía declaró unos gastos por la compra de flores de 362.906,83 euros y unos ingresos de venta 364.974,08 euros, lo que deja un margen comercial de «apenas» 2.067,25 euros que equivale al 0,59% del coste.

La compañía declara unos gastos de personal que no se corresponden con la plantilla dedicada a la floristería

Margen comercial del 0,59% frente al 100% habitual en el mercado

Estos datos contrastan con el margen habitual en la venta minorista de flores en cementerios, que se sitúa en torno al 100%. Los ingresos declarados por Canaricem no resultan verosímiles si se compraran con el mercado. De acuerdo con los cálculos recogidos en la auditoría, deberían rondar los 700.000 euros si se atiende al coste declarado por la empresa.

Posible infradeclaración de ingresos o inflación de gastos

Los números ofrecidos por la concesionaria llevan a los autores de la auditoría a considerar que la concesionaria «podría estar infradeclarando ingresos o inflando gastos». Esto, agregan, «puede implicar incumplimientos fiscales o contractuales» de Canaricem.

Gastos de personal bajo sospecha en el servicio de floristería

Las dudas sobre la venta de flores recogidas en la auditoría se extienden también al gasto de personal declarado por Canaricem. La empresa asegura que cuenta con 39 empleados dedicados a este servicio, pero declara un coste total anual de 8.488,52 euros. Esta cantidad resulta «manifiestamente irreal» a ojos de los auditores: «ni siquiera cubriría las cotizaciones sociales de un solo trabajador durante un año», alertan.

Recomendaciones al Ayuntamiento para verificar trabajadores y documentación laboral

La extrañeza por estas cifras llevan a los auditores a considerar que los datos son «incompletos» o «erróneos», por lo que recomiendan una serie de acciones al Ayuntamiento. Por un lado, comprobar in situ el personal realmente adscrito a este servicio. Por otro, solicitar documentación laboral como un informe de trabajadores en alta y la vida laboral de la empresa por códigos de cuenta de cotización. De este modo, argumentan, se puede verificar la correspondencia entre los trabajadores declarados y los efectivos.

Impacto en el canon del 5% y posible perjuicio económico al Ayuntamiento

El margen de beneficios de la venta de flores y los gastos de personal resultan relevantes por el pago anual que debe hacer el Ayuntamiento (el canon), que equivale al 5% de los ingresos brutos. Al presuntamente ocultar los ingresos reales de la floristería, el concesionario habría reducido de forma fraudulenta la cuantía que debe abonar a la administración y habría «provocado artificialmente» un desequilibrio.

Posibles penalidades, expediente sancionador o resolución del contrato

En sus conclusiones, la auditoría deja constancia de un incumplimiento sustancial de las obligaciones contractuales de la concesionaria, que también habría causado una alteración del equilibrio económico-financiero, y un incumplimiento de los niveles de mantenimiento de los camposantos hasta obtener plusvalías injustificadas. El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, avanzó la pasada semana que el consistorio sopesa entrar en «fase de penalidades de la concesionaria». Entre sus posibles consecuencias, un expediente sancionador, suspender la tasa de mantenimiento o resolver el contrato.