El Club Natación Metropole abre un nuevo espacio de reflexión histórica con Luis Cabrera en el Foro Metropole
El Club Natación Metropole vuelve a situarse en el centro del debate cultural y deportivo de Canarias con una nueva edición del Foro Metropole, que se celebrará el próximo 19 de febrero a las 19:00 horas en el Salón Dominó. En esta ocasión, el protagonista será Luis Cabrera, doctor en Geografía e Historia y autor del reconocido podcast Historia para gandules.
La cita propone un viaje por la historia de Canarias, abordada desde una perspectiva didáctica, cercana y rigurosa, con especial atención a la evolución de la natación en las islas y al papel desempeñado por el propio Club Natación Metropole dentro de ese legado deportivo.
Se trata de un encuentro que trasciende lo estrictamente deportivo para convertirse en un espacio donde confluyen cultura, identidad y memoria colectiva.
