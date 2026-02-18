Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cultura, deporte y memoria vecinal: La Isleta celebra su día con una semana de actos

El programa incluye charlas, exposiciones, teatro, deporte y reconocimientos a colectivos del barrio entre el 19 y el 27 de febrero

Vista aérea de La Isleta

Vista aérea de La Isleta / Andrés Cruz

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, conmemora su día con una semana de actividades culturales, deportivas y sociales que se desarrollarán entre el 19 y el 27 de febrero en distintos espacios del entorno vecinal.

El programa se abre el jueves 19 a las 19.00 horas en el bar Tenesor, en la calle Rosarito, con una charla sobre la lucha vecinal para lograr la Universidad Popular, a cargo de Pepe el Uruguayo.

Exposiciones, magia y ruta guiada

El viernes 20, a las 18.00 horas, el Centro Pepe Dámaso, en la calle Benecharo 51, acogerá la inauguración de dos exposiciones de pintura. El acto incluirá una actuación de magia con Paco Ortega y una intervención poética de Manola Hernández.

El sábado 21 se celebrarán dos citas. A las 9.00 horas, el Pabellón Jesús Telo de la Nueva Isleta será escenario de un partido de balonmano entre UD Canteras y Moya, en categoría benjamín. A las 10.00 horas, el Castillo de la Luz será el punto de partida de la ruta guiada ‘La Isleta y sus luchas’, dirigida por Juan Carlos Saavedra.

Proyecciones y representación teatral

Las actividades continuarán el lunes 23 en el Centro Cultural Pepe Dámaso, donde a las 18.00 horas se proyectará un audiovisual en el que Juan Carlos Saavedra conversa con Rojita. Una hora después, a las 19.00, está prevista una charla con la Comunidad Palestina de La Isleta, coordinada por Dafne Tabraue.

El martes 24, a las 18.00 horas, el Instituto de La Isleta acogerá la representación de la obra La Librería de las Almas, a cargo del grupo Anda que Anda, con guion de Nicoletta Cristina Pennati y dirección de Ruth Plata León.

El miércoles 25, también a las 18.00 horas y en el Centro Cultural Pepe Dámaso, se proyectará el documental Zancadas: Dando pasos hacia los Derechos Humanos sobre Género y Migraciones.

Acto central y entrega de reconocimientos

El acto principal del Día de La Isleta se celebrará el jueves 26 en el Instituto de La Isleta. A las 18.00 horas, Elva Ramírez Brandon presentará el evento y, a las 18.15, tendrá lugar el pregón, a cargo de Paco Santana Santos (Piedra Pómez).

A las 18.45 horas se entregarán reconocimientos a personas y entidades del barrio. En el ámbito educativo será distinguido el Colegio Tauro; en salud, la Farmacia López Soca (Juan Rejón, 9); en deportes e integración, Tomás Peña; y en compromiso social, la Mesa Pro-Patrimonio Cultural (Edificio OTP) y la Comunidad Palestina de La Isleta.

La jornada continuará a las 19.30 horas con la presentación del libro Relatos Isleteros 3, a cargo de Esther Quintero Ramos. Posteriormente, a las 19.45 horas, habrá una nueva actuación de magia con Paco Ortega y, a las 20.00 horas, una actuación musical del grupo Ibaradem.

Cierre con deporte y actividades en la plaza

Las actividades concluirán el viernes 27 con un partido de balonmano entre UD Canteras y Rocasa, en categoría infantil, a las 17.00 horas en el Polideportivo Jesús Telo de la Nueva Isleta. Ese mismo día, entre las 17.00 y las 21.00 horas, la Plaza del Pueblo acogerá la iniciativa Plaza Abierta, con actividades dirigidas al público asistente.

