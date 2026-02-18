Cultura, deporte y memoria vecinal: La Isleta celebra su día con una semana de actos

El barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, conmemora su día con una semana de actividades culturales, deportivas y sociales que se desarrollarán entre el 19 y el 27 de febrero en distintos espacios del entorno vecinal.

El programa se abre el jueves 19 a las 19.00 horas en el bar Tenesor, en la calle Rosarito, con una charla sobre la lucha vecinal para lograr la Universidad Popular, a cargo de Pepe el Uruguayo.

Exposiciones, magia y ruta guiada

El viernes 20, a las 18.00 horas, el Centro Pepe Dámaso, en la calle Benecharo 51, acogerá la inauguración de dos exposiciones de pintura. El acto incluirá una actuación de magia con Paco Ortega y una intervención poética de Manola Hernández.

El sábado 21 se celebrarán dos citas. A las 9.00 horas, el Pabellón Jesús Telo de la Nueva Isleta será escenario de un partido de balonmano entre UD Canteras y Moya, en categoría benjamín. A las 10.00 horas, el Castillo de la Luz será el punto de partida de la ruta guiada ‘La Isleta y sus luchas’, dirigida por Juan Carlos Saavedra.

Proyecciones y representación teatral

Las actividades continuarán el lunes 23 en el Centro Cultural Pepe Dámaso, donde a las 18.00 horas se proyectará un audiovisual en el que Juan Carlos Saavedra conversa con Rojita. Una hora después, a las 19.00, está prevista una charla con la Comunidad Palestina de La Isleta, coordinada por Dafne Tabraue.

El martes 24, a las 18.00 horas, el Instituto de La Isleta acogerá la representación de la obra La Librería de las Almas, a cargo del grupo Anda que Anda, con guion de Nicoletta Cristina Pennati y dirección de Ruth Plata León.

El miércoles 25, también a las 18.00 horas y en el Centro Cultural Pepe Dámaso, se proyectará el documental Zancadas: Dando pasos hacia los Derechos Humanos sobre Género y Migraciones.

Acto central y entrega de reconocimientos

El acto principal del Día de La Isleta se celebrará el jueves 26 en el Instituto de La Isleta. A las 18.00 horas, Elva Ramírez Brandon presentará el evento y, a las 18.15, tendrá lugar el pregón, a cargo de Paco Santana Santos (Piedra Pómez).

A las 18.45 horas se entregarán reconocimientos a personas y entidades del barrio. En el ámbito educativo será distinguido el Colegio Tauro; en salud, la Farmacia López Soca (Juan Rejón, 9); en deportes e integración, Tomás Peña; y en compromiso social, la Mesa Pro-Patrimonio Cultural (Edificio OTP) y la Comunidad Palestina de La Isleta.

La jornada continuará a las 19.30 horas con la presentación del libro Relatos Isleteros 3, a cargo de Esther Quintero Ramos. Posteriormente, a las 19.45 horas, habrá una nueva actuación de magia con Paco Ortega y, a las 20.00 horas, una actuación musical del grupo Ibaradem.

Cierre con deporte y actividades en la plaza

Las actividades concluirán el viernes 27 con un partido de balonmano entre UD Canteras y Rocasa, en categoría infantil, a las 17.00 horas en el Polideportivo Jesús Telo de la Nueva Isleta. Ese mismo día, entre las 17.00 y las 21.00 horas, la Plaza del Pueblo acogerá la iniciativa Plaza Abierta, con actividades dirigidas al público asistente.