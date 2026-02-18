Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Gala Drag Queen 2026Rescate tres escaladoresGestión cementeriosConde de la Vega GrandeAgresión sexual
instagramlinkedin

Educación

Economía, innovación y conectividad: expertos de la ULPGC analizan el papel histórico del Puerto de La Luz

La actividad se celebra el 19 de febrero en la Casa-Museo León y Castillo y está dirigida a estudiantes de secundaria en Gran Canaria

Panorámica del Puerto de La Luz de Las Palmas de Gran Canaria

Panorámica del Puerto de La Luz de Las Palmas de Gran Canaria / Daniel Millet

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

La Casa-Museo León y Castillo, en Telde, celebra el próximo 19 de febrero, de 10:00 a 11:30 horas, la jornada titulada ‘El Puerto de La Luz de Las Palmas de Gran Canaria. Orígenes, presente y perspectivas de futuro’, una iniciativa dirigida a alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato de la isla. La actividad es gratuita y cuenta con la colaboración de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y Oneport Canarias.

El encuentro, ideado por el director del Aula de la Naturaleza y Patrimonio Cultural Jaime O’Shanahan de la ULPGC, Abilio Daniel García González, tiene como objetivo divulgar el papel histórico y actual del Puerto de La Luz en el desarrollo económico de Gran Canaria. La jornada se concibe como un espacio de reflexión sobre el origen de esta infraestructura, su evolución y los retos que afronta en el futuro inmediato.

Origen y consolidación histórica

Durante la mañana se abordará el nacimiento y consolidación del puerto en el marco de las rutas comerciales entre Europa, África y América, así como su transformación en un nodo estratégico del Atlántico medio. También se analizará su evolución hasta convertirse en una infraestructura moderna con tráfico creciente de mercancías y cruceros y con proyección internacional.

El programa comenzará a las 10.00 horas con la presentación a cargo del director de la Casa-Museo León y Castillo, José Alejandro Díaz Hernández, junto al coordinador de la iniciativa.

A las 10.15 horas, la catedrática del Departamento de Análisis Económico Aplicado y directora de la Cátedra PORMAR (marítimo-portuaria) de la ULPGC, Lourdes Trujillo Castellano, impartirá la ponencia ‘¿Qué es un puerto?’, centrada en el papel estratégico de estas infraestructuras en la economía global.

Situación actual y retos de futuro

Posteriormente, entre las 10.45 y las 11.15 horas, el presidente de Oneport Canarias, José Mayor Ramírez, ofrecerá la conferencia ‘El Puerto de La Luz de Las Palmas de Gran Canaria. Ese amigo invisible’, en la que abordará la relevancia cotidiana del puerto en la actividad económica y social del archipiélago.

La jornada concluirá con un turno de conclusiones y debate final, de 11.15 a 11.30 horas, que permitirá la participación del alumnado asistente.

Noticias relacionadas y más

Entre los asuntos previstos figuran la sostenibilidad ambiental, la innovación tecnológica, los proyectos de ampliación y modernización y los desafíos logísticos derivados del contexto global. La iniciativa busca acercar al estudiantado el conocimiento de una infraestructura considerada estratégica para la isla, tanto por su impacto económico como por su papel histórico en la conexión de Gran Canaria con otros continentes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
  2. Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
  3. Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
  4. Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
  5. Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
  6. Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
  7. Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
  8. El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López

Rifirrafe en el Pleno de Las Palmas de Gran Canaria por la ausencia de la portavoz del PP Jimena Delgado

Rifirrafe en el Pleno de Las Palmas de Gran Canaria por la ausencia de la portavoz del PP Jimena Delgado

Las Palmas de Gran Canaria aprueba los Presupuestos entre reproches por la limpieza, la vivienda y los nuevos impuestos

Las Palmas de Gran Canaria aprueba los Presupuestos entre reproches por la limpieza, la vivienda y los nuevos impuestos

Cultura, deporte y memoria vecinal: La Isleta celebra su día con una semana de actos

Cultura, deporte y memoria vecinal: La Isleta celebra su día con una semana de actos

Economía, innovación y conectividad: expertos de la ULPGC analizan el papel histórico del Puerto de La Luz

Las Palmas de Gran Canaria destina 630.000 euros a subvenciones para la promoción deportiva

Las Palmas de Gran Canaria destina 630.000 euros a subvenciones para la promoción deportiva

Las Palmas de Gran Canaria aprueba la ampliación del nuevo contrato de recogida de basura hasta 2034

Las Palmas de Gran Canaria aprueba la ampliación del nuevo contrato de recogida de basura hasta 2034

La ULPGC y Binter ponen en marcha la primera cátedra de investigación aplicada en IA y Robótica en Canarias

La ULPGC y Binter ponen en marcha la primera cátedra de investigación aplicada en IA y Robótica en Canarias

Intervenido un ciclomotor sin seguro ni ITV en Puerto: la Policía incauta además una navaja prohibida y hachís

Intervenido un ciclomotor sin seguro ni ITV en Puerto: la Policía incauta además una navaja prohibida y hachís
Tracking Pixel Contents