Economía, innovación y conectividad: expertos de la ULPGC analizan el papel histórico del Puerto de La Luz

La Casa-Museo León y Castillo, en Telde, celebra el próximo 19 de febrero, de 10:00 a 11:30 horas, la jornada titulada ‘El Puerto de La Luz de Las Palmas de Gran Canaria. Orígenes, presente y perspectivas de futuro’, una iniciativa dirigida a alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato de la isla. La actividad es gratuita y cuenta con la colaboración de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y Oneport Canarias.

El encuentro, ideado por el director del Aula de la Naturaleza y Patrimonio Cultural Jaime O’Shanahan de la ULPGC, Abilio Daniel García González, tiene como objetivo divulgar el papel histórico y actual del Puerto de La Luz en el desarrollo económico de Gran Canaria. La jornada se concibe como un espacio de reflexión sobre el origen de esta infraestructura, su evolución y los retos que afronta en el futuro inmediato.

Origen y consolidación histórica

Durante la mañana se abordará el nacimiento y consolidación del puerto en el marco de las rutas comerciales entre Europa, África y América, así como su transformación en un nodo estratégico del Atlántico medio. También se analizará su evolución hasta convertirse en una infraestructura moderna con tráfico creciente de mercancías y cruceros y con proyección internacional.

El programa comenzará a las 10.00 horas con la presentación a cargo del director de la Casa-Museo León y Castillo, José Alejandro Díaz Hernández, junto al coordinador de la iniciativa.

A las 10.15 horas, la catedrática del Departamento de Análisis Económico Aplicado y directora de la Cátedra PORMAR (marítimo-portuaria) de la ULPGC, Lourdes Trujillo Castellano, impartirá la ponencia ‘¿Qué es un puerto?’, centrada en el papel estratégico de estas infraestructuras en la economía global.

Situación actual y retos de futuro

Posteriormente, entre las 10.45 y las 11.15 horas, el presidente de Oneport Canarias, José Mayor Ramírez, ofrecerá la conferencia ‘El Puerto de La Luz de Las Palmas de Gran Canaria. Ese amigo invisible’, en la que abordará la relevancia cotidiana del puerto en la actividad económica y social del archipiélago.

La jornada concluirá con un turno de conclusiones y debate final, de 11.15 a 11.30 horas, que permitirá la participación del alumnado asistente.

Entre los asuntos previstos figuran la sostenibilidad ambiental, la innovación tecnológica, los proyectos de ampliación y modernización y los desafíos logísticos derivados del contexto global. La iniciativa busca acercar al estudiantado el conocimiento de una infraestructura considerada estratégica para la isla, tanto por su impacto económico como por su papel histórico en la conexión de Gran Canaria con otros continentes.