Las Palmas de Gran Canaria aprueba la ampliación del nuevo contrato de recogida de basura hasta 2034

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este miércoles durante el Pleno extraordinario la ampliación de la duración del contrato del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y contenerización que pasa de cinco a ocho años para el periodo 2026-2034.

El contrato, cuya licitación el Consistorio prevé que se pueda llevar a cabo este mismo año con un presupuesto base de 156.939.182,80 euros, pretende modernizar la flota con 105 nuevos vehículos y renovar 11.000 contenedores.

Asimismo, contempla la adquisición de maquinaria específica, como camiones recolectores, furgones e hidrolimpiadoras, con el objetivo de mejorar la limpieza de pavimentos y aceras en todos los barrios de la ciudad.

El concejal de Limpieza, Héctor Alemán, destacó durante su intervención que la ampliación de la duración de los contratos está vinculada a la amortización de las inversiones y que los informes técnicos que obran en el expediente, así como el informe de sostenibilidad financiera y el estudio económico "acreditan que la maquinaria de última generación, los vehículos eléctricos y la renovación de la contenerización tienen una vida útil y un periodo de amortización de ocho años".

Sin embargo, el edil del PP, Gustavo Sánchez, cuestionó que por cuarta vez se llevara a Pleno una autorización para extender en el tiempo el contrato sin que aún se haya conseguido sacar adelante una licitación.

"Mientras el de recogida sigue vencido, se sigue aplicando el contrato de la época del Covid, que externalizó la gestión de más zonas de la ciudad y que debió finalizar en junio de 2021".

Además, resaltó que, en su opinión, hay una "notable diferencia" entre el dato de amortización que arrojan los operadores profesionales del que señalan los informes municipales. Puso como ejemplo que en 2022 no se consideraba relevante un 12,37% y, en cambio, en 2024 y en 2026 la vinculación con la amortización sea de "más del doble".