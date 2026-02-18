Las Palmas de Gran Canaria aprueba los Presupuestos Generales en medio de reproches por la limpieza, la gestión de la vivienda y la aplicación de nuevos impuestos

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobó este miércoles los Presupuestos Generales de la ciudad, de manera inicial, durante el pleno extraordinario realizado en las Casas Consistoriales.

Las cuentas de este año ascienden a 558,80 millones de euros, 38 millones más que el año anterior, lo que supone un incremento del 7,3%. El proyecto salió adelante en esta primera fase antes de su exposición pública a pesar la votación en contra de los grupos de la oposición.

El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, defendió durante la presentación que las cuentas son un instrumento que permitirán cumplir con el programa de gobierno, cuyo objetivo es "cuidar de la ciudad para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes" y aseguró que mantienen un "crecimiento sostenido" sin tener que recurrir a la vía del endeudamiento.

Tras comunicar que las enmiendas planteadas por los grupos políticos habían decaído, comenzó un intenso debate en el que la oposición cuestionó la tardanza de la presentación de las cuentas, la gestión del grupo de Gobierno en materia de vivienda, las partidas destinadas a empleo, el cobro de nuevas tasas como la de la basura, o la pérdida de subvenciones.

Pleno extraordinario del Ayuntamiento / Andrés Cruz

El edil del PP, Ignacio de la Torre, quien tomó la palabra en ausencia de la portavoz de su partido, Jimena Delagado, que se encontraba en el Congreso de los Diputados atendiendo responsabilidades como diputada, justificó el voto en contra de su grupo por lo que, en su opinión, "es un proyecto que no da respuesta a la ciudad ni a las necesidades de los ciudadanos".

Cuestionó la falta de construcción de viviendas de alquiler asequible, los problemas de limpieza, las obras de la Metroguagua o la falta de ayudas sociales. "Ustedes le están quitando el dinero a las familias para acumularlo en los bancos, las están asfixiando".

"La motosierra de Milei"

El portavoz de CC, David Suárez, denunció que la ciudad sigue sufriendo el problema de la falta de vivienda y de ayudas al sector cultural. Por su parte, el portavoz de Vox, Alberto Rodríguez, criticó el aumento de tasas, como la de basura "que terminan trasladándose a las familias y a los autónomos".

En su turno de réplica, el edil de Hacienda respondió que las enmiendas presentadas por Vox "destrozaban el presupuesto" y que el modelo a seguir de su partido ejemplificaba la "motosierra de Milei", en alusión a las medidas tomadas por el presidente argentino que afecta a la reducción de servicios públicos.

En su intervención final, la alcaldesa Carolina Darias explicó que las cuentas suponen mejoras en los servicios básicos como higiene urbana, vías y obras, alumbrado o parques y jardines por importes cercanos a los 300 millones de euros y subrayó, dirigiéndose a los grupos de la oposición, que oponerse a la aprobación de los Presupuestos "es oponerse a que la ciudad mejore".

La regidora devolvió el cuestionamiento asegurando que la vivienda es el "objetivo prioritario" de su mandato, pero que resulta imposible construir, rehabilitar y reponer viviendas si no se cuenta con dinero para ello o se continúa a la espera de las certificaciones que dependen directamente del Gobierno de Canarias para entregarlas definitivamente a sus propietarios.