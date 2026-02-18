Rafael Robaina, proclamado presidente de Primero Canarias en Las Palmas de Gran Canaria

El exrector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Rafael Robaina es el nuevo presidente de la asamblea local de Municipalistas Primero Canarias en la capital grancanaria. Fue proclamado en un acto celebrado por el partido este miércoles por la tarde. Acompañado de líderes municipalistas de toda Gran Canaria, como Óscar Hernández, Teodoro Sosa y Juan Antonio Peña, el también catedrático, profesor e investigador recibió una gran ovación de la militancia al término del acto.

Le acompañan en la ejecutiva local Carlota Guerra, como vicepresidencia primera y secretaría de Comunicación; Ruymán Santana, vicepresidente segundo y secretario de Gestión; Raúl García Brink, secretario de Organización y José Eduardo Ramírez, secretario de Acción Municipal. También forman parte del equipo Paula Jiménez, Heriberto Dávila, Lidia Cáceres, Nauzet Pérez, Mari Carmen Reyes, Javier Ramos, Elena Marín, Antonio Hernández, Yasmina Betancor, Antonio Quintana, Arianne Hernández, Javier Marín, Mary Luz Rodríguez, Antonio Hernández, Davinia García Díaz, Juan Manuel Rodríguez, María Sosa, Matías Campos y Borja Rodríguez.

Asamblea local de Municipalistas Primero Canarias en Las Palmas de Gran Canaria / La Provincia

Responsabilidad con humildad

Robaina agradeció en su primera intervención el apoyo recibido para esta responsabilidad que asume "con humildad". "Creo que las personas que lideran este proyecto, porque han salido de su zona de confort para impulsar un proyecto nuevo e ilusionante", afirmó.

Sabe que el reto que tiene ante sí es "llegar toda la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria para explicarles que la gestión pública que hemos conseguido desarrollar en lugares como Agüimes o Gáldar puede ser extrapolada a la capital". Además, se comprometió a "trabajar desde hoy mismo para consolidar el proyecto municipalista en esta ciudad".

Más compromiso y más trabajo

Por su parte, el presidente de Primero Canarias, Óscar Hernández, manifestó que la designación de Rafael Robaina "significa más compromiso y más trabajo de cara al futuro", para demostrar a la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria que el partido es diferente y que viene a trabajar con otro talante, "al servicio de la gente".

También intervino Teodoro Sosa para poner de relieve los errores cometidos por los partidos nacionalistas en la capital grancanaria. "Se pensaban que se podía convencer a la ciudadanía saliendo en los telediarios, no había ilusión, no había trabajo, no se pateaban los barrios, no se escuchaba a los vecinos, no había una verdadera estructura de trabajo político en la capital", criticó. Ahora, en cambio, "estamos pateando los 125 barrios de la ciudad, diciéndole a la gente que el voto más útil para sus intereses es el voto canario y realizando un trabajo ilusionante de escucha activa al que ahora se incorpora una persona con gran trayectoria y solvencia profesional", añadió.

Según Sosa, Robaina tiene el apoyo de las diferentes sensibilidades del partido, prueba de que, a su juicio, "lo que está construyendo Primero Canarias está muy por encima de las personas y los egos". En esta línea, subrayó la importancia del movimiento que está desarrollando Municipalistas Primero Canarias. "Estamos construyendo algo grande para Canarias, algo que necesariamente debe contar con Las Palmas de Gran Canaria", afirmó.