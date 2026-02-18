Rifirrafe en el Pleno de Las Palmas de Gran Canaria por la ausencia de la portavoz del PP Jimena Delgado

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria debatió este miércoles la aprobación de los Presupuestos municipales en un Pleno extraordinario realizado en las Casas Consistoriales, en la plaza de Santa Ana.

Las cuentas de este año ascienden a 558,80 millones de euros, 38 millones más que el año anterior, lo que supone un incremento del 7,3%.

El proyecto salió adelante en una primera fase, a pesar de la votación en contra de los grupos de la oposición. A partir de ahora, entra en exposición pública los próximos 15 días antes de su aprobación definitiva en un nuevo pleno.

El debate se intensificó cuando el concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, hizo notar la ausencia de la portavoz del PP, Jimena Delgado, al encontrarse la diputada en las Cortes Generales.

Dirigiéndose a la bancada del grupo de la oposición Spínola le comentó al edil Ignacio de la Torre -quien asumió el papel de portavoz sustituto- que la decisión de no asistir al Pleno extraordinario le colocaba en una «situación difícil».

Añadió que, en cambio, en el Salón Dorado sí se encontraba otro diputado -Alberto Rodríguez, portavoz de Vox- «quien sí ha cogido un avión para venir a debatir el Presupuesto de la ciudad, en el que es el Pleno más importante del año».

El edil de Hacienda siguió tirando de ironía, y de curiosidad, y compartió con los asistentes cuál era el orden del día este miércoles en el Congreso de los Diputados que impedía a la diputada estar presente.

«No se votaba ninguna reforma a la Constitución, ni al Estatuto de Autonomía de Canarias, solo proposiciones no de ley». Algo que, a juicio de Spínola «dejaba en evidencia» que para el Partido Popular «ni el Presupuesto ni la ciudad era una prioridad».

De la Torre respondió durante el turno de réplica, que para él era un «orgullo» que la portavoz de su grupo estuviera en ese momento en las Cortes Generales «defendiendo esta tierra ante el Congreso».

Añadió que era un orgullo también para él estar presente en el debate de los Presupuestos al ser el suyo un «partido que trabajaba en equipo».

El rifirrafe político continuó en plano electoral. Spínola le contestó que "no se precipitara", que los ciudadanos "no volverán a elegir hasta dentro de un año".