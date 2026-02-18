Sanidad saca a licitación la obra del nuevo edificio de terapias avanzadas del Hospital Doctor Negrín

El Servicio Canario de la Salud, a través de la Dirección General de Recursos Económicos, ha sacado a licitación la contratación de la obra de construcción del nuevo edificio de terapias avanzadas del Complejo Hospitalario Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, por importe de 28.912.580,5 euros (impuestos no incluidos).

La contratación se realizará mediante procedimiento abierto y tramitación urgente y el plazo de presentación de ofertas finaliza a las 16.00 horas del día 17 de marzo. El contrato tendrá un plazo máximo de ejecución de veintiséis meses.

Este nuevo edificio de terapias avanzadas del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, que albergará tanto un equipo de protonterapia como un ciclotrón, para la producción de radiofármacos. Recientemente el Consejo de Gobierno autorizó, a propuesta de la Consejería de Sanidad, un gasto por importe de 31.803.838,55 euros por el Servicio Canario de la Salud para la contratación de las obras de construcción.

El expediente del edificio de terapias avanzadas del Hospital Universitario Doctor Negrín cuenta con proyecto aprobado y se contratará mediante procedimiento abierto de adjudicación y regulación armonizada, para su ejecución en tres anualidades, con la siguiente distribución del presupuesto de licitación: 4.093.275,68 euros, en 2026; 15.979.168,38, en 2027 y 11.731.394,49 euros, en 2028.

Edificio de tres plantas en superficie y dos semisótanos

El nuevo edificio se construirá en una parcela de la esquina suroeste del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, con una superficie total de 4.300 metros cuadrados, y estructurado en tres plantas en superficie y dos semisótanos. El ciclotrón estará situado en la planta -1 del edificio de Protonterapia, en los recintos específicamente diseñados para su alojamiento, accesos, servicios y sistemas de protección propios.

La construcción del edificio de terapias avanzadas se estructura en la ejecución de tres unidades de obras: el edificio de protonterapia, la disposición y acondicionamiento del recinto técnico de la planta -1, montaje y puesta a prueba inicial del equipo del ciclotrón y la actuación hidráulica y movimiento de tierra para la disposición de un bypass para canalización y desvío del barranco. Estos planes de obra se integran en un programa constructivo con fases concatenadas y solapadas para la disposición final del conjunto del nuevo edificio de Terapias Avanzadas.

Licitación servicio de dirección de obra

Además, el Servicio Canario de la Salud publicó el jueves, 12 de febrero, en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación de la contratación del servicio de dirección facultativa de esta obra, por importe de 1.704.529,68 euros (impuestos incluidos).

Esta contratación se realizará mediante procedimiento abierto y tramitación urgente y el plazo de presentación de ofertas finaliza a las 16.00 horas del día 16 de marzo. El contrato tendrá un plazo máximo de ejecución de veintiséis meses, si bien se considera complementario del contrato de obras correspondiente y dará comienzo con la formación de este último.

El servicio de Dirección Facultativa se encargará de controlar y ordenar la ejecución de la edificación en sus aspectos técnicos, económicos y estéticos, coordinando las intervenciones de otros profesionales.

Mejora en la atención oncológica

La construcción de este nuevo edificio es indispensable para mejorar la atención a los pacientes oncológicos de las islas, al permitir la incorporación de los tratamientos de protonterapia, que no se ofertan actualmente en ningún hospital público del país, y la producción local de isótopos, lo que evitará la dependencia histórica de Canarias de centros peninsulares.

La protonterapia figura entre los tratamientos que han demostrado su eficacia contra el cáncer porque utiliza protones, en vez de rayos X o electrones, y permite una liberación más localizada de la radiación, lo que adquiere especial relevancia en pacientes con larga supervivencia, especialmente en la edad pediátrica.

Actualmente, en España no existe ningún equipo de protonterapia en la sanidad pública y solo se dispone de dos en la sanidad privada, lo que hace que el número de pacientes que se benefician de este tratamiento sea muy limitado.

En respuesta a esta situación, y de manera coordinada con el Ministerio de Sanidad y el resto de comunidades autónomas inmersas en la actualidad en la implantación de esta tecnología, la Consejería de Sanidad ha previsto la instalación de un equipo de protonterapia en el Hospital Doctor Negrín.

En cuanto al ciclotrón, se trata de una avanzada tecnología que desempeña un papel vital en el diagnóstico y el tratamiento del cáncer. Los isótopos que produce, carbono-11 y yodo-124, se utilizan en radioterapia para administrar radiación dirigida a las células cancerosas, lo que minimiza el daño a los tejidos sanos circundantes y lo convierte en una opción de tratamiento más precisa y eficaz. La incorporación de esta infraestructura sitúa al centro hospitalario como un referente en medicina nuclear y diagnóstico avanzado a nivel nacional.