Las Palmas de Gran Canaria destina 630.000 euros a subvenciones para la promoción deportiva

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD), ha abierto el plazo de la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a la promoción deportiva, con una dotación total de 630.000 euros, un 5% más que en la edición anterior.

Las ayudas están dirigidas a entidades deportivas del municipio con presencia en competiciones oficiales federadas que desarrollen programas de fomento de la actividad física en escuelas y entre niños, niñas y jóvenes.

La concejala de Deportes y Juventud, Carla Campoamor, señaló que el incremento presupuestario responde al compromiso municipal con el deporte base, al que definió como una herramienta para la educación en valores, la salud y la cohesión social. Asimismo, subrayó la función que desempeñan los clubes deportivos de la ciudad al facilitar la práctica deportiva entre la población menor y juvenil.

Participación en la última convocatoria

En la edición del pasado año participaron 132 clubes deportivos, que agruparon un total de 13.880 licencias federativas de menores en 26 modalidades deportivas. Entre las disciplinas incluidas se encontraban atletismo, baloncesto, balonmano, fútbol, gimnasia rítmica y artística, natación, voleibol, ajedrez, rugby, judo, karate, ciclismo y piragüismo, entre otras.

Según explicó la concejala, estos datos reflejan el alcance de las subvenciones y su implantación en los distintos barrios del municipio, donde se desarrollan proyectos deportivos de carácter estable.

Plazo y tramitación electrónica

El extracto de la convocatoria fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas (BOP). El contenido íntegro de las bases puede consultarse en la web del IMD.

El plazo para la presentación de solicitudes es de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a su publicación en el BOP. La tramitación deberá realizarse de forma electrónica a través del gestor de subvenciones del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte.