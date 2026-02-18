Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La ULPGC y Binter ponen en marcha la primera cátedra de investigación aplicada en IA y Robótica en Canarias

Será un espacio académico liderado por el SIANI para impulsar la formación especializada, la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento al tejido empresarial

LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y Binter han puesto en marcha la Cátedra Binter de Investigación Aplicada en Inteligencia Artificial y Robótica, una iniciativa pionera que nace con el propósito de posicionar a Canarias como un nodo de referencia en el desarrollo y aplicación de tecnologías avanzadas.

La nueva cátedra, vinculada al Instituto Universitario de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería (SIANI) y dirigida por el catedrático Mario Hernández Tejera, se configura como un espacio estratégico para impulsar la investigación aplicada, la generación de conocimiento especializado y su transferencia efectiva al sector productivo.

Esta alianza representa un paso significativo para reforzar la capacitación de estudiantes y profesionales en ámbitos tecnológicos de alto impacto, así como para promover el desarrollo de soluciones innovadoras orientadas a responder a retos reales de las organizaciones.

Entornos de experimentación

A través de este marco de colaboración se fomentará la realización de Trabajos de Fin de Grado y de Máster, tesis doctorales y proyectos de investigación aplicada, facilitando entornos de experimentación donde la Inteligencia Artificial y la robótica puedan desplegar todo su potencial transformador.

Asimismo, la Cátedra Binter aspira a consolidarse como un punto de encuentro entre comunidad académica, sector empresarial e instituciones, mediante la organización de jornadas, foros especializados y actividades de divulgación que acerquen estas tecnologías a la sociedad y contribuyan a acelerar su adopción.

Con esta iniciativa, la ULPGC y Binter refuerzan su compromiso con la innovación, el desarrollo del talento y la construcción de un ecosistema tecnológico sólido que impulse la competitividad y la transformación digital de Canarias.

