La ULPGC y Binter ponen en marcha la primera cátedra de investigación aplicada en IA y Robótica en Canarias
Será un espacio académico liderado por el SIANI para impulsar la formación especializada, la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento al tejido empresarial
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y Binter han puesto en marcha la Cátedra Binter de Investigación Aplicada en Inteligencia Artificial y Robótica, una iniciativa pionera que nace con el propósito de posicionar a Canarias como un nodo de referencia en el desarrollo y aplicación de tecnologías avanzadas.
La nueva cátedra, vinculada al Instituto Universitario de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería (SIANI) y dirigida por el catedrático Mario Hernández Tejera, se configura como un espacio estratégico para impulsar la investigación aplicada, la generación de conocimiento especializado y su transferencia efectiva al sector productivo.
Esta alianza representa un paso significativo para reforzar la capacitación de estudiantes y profesionales en ámbitos tecnológicos de alto impacto, así como para promover el desarrollo de soluciones innovadoras orientadas a responder a retos reales de las organizaciones.
Entornos de experimentación
A través de este marco de colaboración se fomentará la realización de Trabajos de Fin de Grado y de Máster, tesis doctorales y proyectos de investigación aplicada, facilitando entornos de experimentación donde la Inteligencia Artificial y la robótica puedan desplegar todo su potencial transformador.
Asimismo, la Cátedra Binter aspira a consolidarse como un punto de encuentro entre comunidad académica, sector empresarial e instituciones, mediante la organización de jornadas, foros especializados y actividades de divulgación que acerquen estas tecnologías a la sociedad y contribuyan a acelerar su adopción.
Con esta iniciativa, la ULPGC y Binter refuerzan su compromiso con la innovación, el desarrollo del talento y la construcción de un ecosistema tecnológico sólido que impulse la competitividad y la transformación digital de Canarias.
- La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
- Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
- Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
- Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
- El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López