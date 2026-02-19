Carolina Darias recibe la Gran Cruz al Mérito Aeronáutico por la celebración del Día de las Fuerzas Armadas en Las Palmas de Gran Canaria

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha sido distinguida con la Gran Cruz al Mérito Aeronáutico con distintivo blanco, una condecoración concedida por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Defensa, en reconocimiento a la contribución de la ciudad a la difusión de la Cultura de Defensa con motivo de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS) en 2025.

Esta distinción forma parte del conjunto de condecoraciones otorgadas a alcaldes y alcaldesas de las localidades que han acogido el desfile y las actividades vinculadas a la conmemoración del DIFAS, con el objetivo de agradecer el esfuerzo institucional y la implicación ciudadana en el desarrollo de estos actos.

En este sentido, aparte de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, también han sido distinguidos en este acto presidido por la ministra de Defensa, Margarita Robles, representantes municipales de las ciudades que han acogido el DIFAS en otras ediciones: Oviedo, Motril, Granada, Gijón y Santa Cruz de Tenerife.

Los actos principales del Día de las Fuerzas Armadas en Las Palmas de Gran Canaria se celebraron el pasado mes de junio con una revista aeronaval en la bahía de la capital, frente a la catedral de Santa Ana, y una posterior exhibición aérea, anfibia y terrestre en la Playa de Las Alcaravaneras, actos que estuvieron presididos por el rey Felipe VI.

En la revista aeronaval participaron 23 aeronaves y 14 buques, entre ellos el submarino S-81 ‘Isaac Peral’, diseñado y construido íntegramente en España y que visitó por primera vez el Archipiélago.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria colaboró activamente en la organización de estos eventos junto al Ministerio de Defensa, con la participación de distintas áreas municipales como Presidencia, Ciudad de Mar, Vías y Obras, Deportes, Seguridad, Alumbrado y Cultura, entre otras.

Además, durante la semana del DIFAS se desarrollaron exposiciones estáticas y actividades de presencia naval en el Arsenal y en el Muelle de Santa Catalina, que permitieron a residentes y visitantes conocer de cerca los medios y la labor que desempeñan las Fuerzas Armadas.

Noticias relacionadas

La concesión de la Gran Cruz al Mérito Aeronáutico con distintivo blanco reconoce la implicación institucional y ciudadana de Las Palmas de Gran Canaria en la organización de estos actos, así como su contribución a la proyección de los valores de servicio público, compromiso y cercanía de las Fuerzas Armadas.