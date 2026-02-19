La Feria Europea del Queso arranca su promoción con dos vehículos de Guaguas Municipales

La Feria Europea del Queso celebrará su novena edición los próximos 7 y 8 de marzo en La Aldea de San Nicolás, con la participación de al menos 32 queserías procedentes de Canarias, la Península, Baleares e Italia y Portugal, aportando un pedazo de la gastronomía de cada una de estas regiones. El evento contará nuevamente con el respaldo promocional de Guaguas Municipales, que difundirá la cita en Las Palmas de Gran Canaria mediante la rotulación de dos de sus vehículos.

La iniciativa parte de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, que ha renovado su convenio de colaboración con la compañía de transporte para dar visibilidad en la capital a uno de los encuentros gastronómicos más consolidados del calendario insular. Las guaguas rotuladas recorrerán la ciudad durante las próximas semanas con el objetivo de incentivar la asistencia a la feria.

La presentación de la campaña tuvo lugar en las cocheras de Guaguas Municipales, en El Sebadal, con la presencia de la presidenta de la Mancomunidad del Norte, María del Carmen Rosario; el alcalde de La Aldea de San Nicolás, Pedro Suárez; la concejala del Ayuntamiento de Teror, Laura Quintana; el concejal de Movilidad de Las Palmas de Gran Canaria y presidente de Guaguas Municipales, José Eduardo Ramírez; y el director general de la empresa, Miguel Ángel Rodríguez.

Promoción en la capital

La presidenta de la Mancomunidad destacó la importancia de difundir en la capital un evento que pone el foco en el sector primario del norte de la isla. Según explicó, la colaboración con Guaguas permite ampliar el alcance de la feria y acercarla a potenciales visitantes de otros municipios.

Por su parte, el alcalde de La Aldea subrayó la relevancia de la cita tanto para el municipio como para el conjunto de Gran Canaria, al tratarse de un escaparate para el queso artesanal y para los productores locales.

Participación regional, nacional e internacional

El concejal de Movilidad de la capital señaló que la empresa pública de transporte actúa como canal de divulgación de iniciativas de interés general. En este sentido, recordó que Guaguas Municipales alcanzó el pasado año los 56 millones de viajeros, lo que, a su juicio, refuerza su capacidad de difusión.

La feria forma parte de las acciones de la Asociación de la Ruta Europea del Queso, entidad de la que la Mancomunidad es miembro desde 2017. En esta edición está prevista la presencia de queserías de El Hierro, Lanzarote y Gran Canaria, así como de comunidades como Cataluña, Valladolid, Menorca, Cádiz, País Vasco, Málaga, Zamora, Galicia y Cáceres, a las que se suman productores internacionales procedentes de Italia y Portugal.

En su última edición, la feria registró la asistencia de alrededor de 35.000 personas y alcanzó la venta de aproximadamente 5.000 kilos de queso, agotando existencias durante las dos jornadas. La organización prevé una participación similar en esta novena convocatoria, que volverá a convertir a La Aldea de San Nicolás en punto de referencia para el sector quesero.