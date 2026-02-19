Komité: el rito gastronómico de un solo día al mes

Lograr una mesa en Komité es una distinción reservada para quienes poseen la constancia del coleccionista. La lista de espera en el barrio de Siete Palmas roza el año de demora. El chef Luis Ortiz lidera este rincón culinario bajo una norma de exclusividad absoluta. Abre su dominio apenas una vez al mes. Limita la asistencia a grupos de entre cuatro y seis elegidos por invitación personal. Cada velada es un encuentro privado.

El rito gastronómico se rige por la filosofía Omakase y tiene un precio de 120 euros. El comensal delega toda decisión en el criterio del cocinero. Ortiz ha alcanzado un hito infrecuente en el sector: suma cinco años de trayectoria sin repetir un menú completo.

Su metodología exige una búsqueda incansable del producto óptimo. La propuesta fusiona tesoros de la despensa canaria con ingredientes de alta gama procedentes de mercados internacionales.

El viaje sensorial comienza con el camarón de Agaete. El chef potencia su esencia con un aceite de sus propios corales y lo acompaña con un crujiente de morena.

La transición hacia sabores globales continúa con el sashimi de vieira canadiense, cuya elegancia realza mediante una salsa de sésamo y el frescor cítrico de la mandarina. El nigiri de atún toro recibe un ahumado sutil con ramitas de naranjo. La pieza central es el bacalao negro de Alaska. Ortiz lo cura en miso y sake durante tres días antes del asado final.

La influencia de Luis Ortiz trasciende las paredes de su peculiar restaurante. El chef organiza talleres especializados por 65 euros para paladares inquietos que buscan dominar la cocina fusión. Es además el cocinero privado de referencia para la alta sociedad insular, dispuesta siempre a deleitarse con unos bocados premium que representan sin duda el lujo efímero en Las Palmas de Gran Canaria.