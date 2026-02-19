Nueva Isleta se suma a las canchas de fútbol de diseño urbano

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD), ha iniciado la reforma integral de la cancha de fútbol del barrio de Nueva Isleta, la cuarta de la ciudad que contará con un diseño urbano personalizado.

La intervención, con un presupuesto de unos 70.000 euros, permitirá renovar por completo la instalación, garantizando su uso en condiciones óptimas y seguras, y transformando el espacio en un entorno más atractivo y moderno.

¿En qué consiste la reforma?

Los trabajos incluyen el pulido mecánico de la superficie, la reparación de fisuras y desconches, la aplicación de un sistema de pavimento con resina sólida y el acabado final con dos capas de pintura de colores. Asimismo, se incorporará un antideslizante que otorga a la pista un certificado de resbaladicidad clase 3, asegurando la máxima seguridad para quienes la utilicen.

El proyecto contempla además el marcaje de las líneas reglamentarias de la cancha la renovación de la pintura del murete perimetral, garantizando así la recuperación integral de la instalación y su adecuado mantenimiento a futuro.

La concejala de Deportes, Carla Campoamor, visitó los trabajos junto al concejal del Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, Héctor Alemán, y destacó que la actuación supone una importante mejora para el barrio ya que no solo se recupera la instalación, sino que se dota de un diseño urbano "que hará de la práctica deportiva una experiencia más atractiva para todas las edades”.

Campoamor subrayó también la relevancia de este tipo de proyectos para revitalizar los espacios deportivos de los barrios, fomentando la actividad física y ofreciendo a la ciudadanía lugares modernos y seguros donde practicar deporte.