El PP denuncia que Las Palmas de Gran Canaria no ha abonado las certificaciones del contrato de emergencia de limpieza

El Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha denunciado este jueves que el Consistorio aún no ha abonado las certificaciones correspondientes al contrato de emergencia para la limpieza viaria y la recogida de residuos, en vigor desde el pasado mes de noviembre.

La portavoz del grupo municipal, Jimena Delgado, señaló que esta circunstancia fue reconocida por el grupo de gobierno —integrado por PSOE, Podemos y Nueva Canarias— durante el Pleno ordinario celebrado en enero, a raíz de una pregunta formulada por el PP.

Según expuso Delgado, el contrato de emergencia supone un coste aproximado de dos millones de euros mensuales. De mantenerse esa cifra desde su entrada en vigor, el importe acumulado entre noviembre y enero rondaría los seis millones de euros, a los que podrían sumarse intereses de demora en caso de retrasos en el pago.

La portavoz popular indicó además que, sumando este contrato a las partidas ordinarias destinadas al área de Limpieza, el gasto diario se situaría en torno a 273.000 euros. A su juicio, pese a ese volumen de inversión, "el servicio continúa presentando deficiencias y opera con varios contratos", algunos de ellos suscritos en etapas anteriores.

Ampliación de la duración del contrato

En el último Pleno extraordinario, el gobierno municipal elevó por cuarta vez el expediente para el incremento de anualidades del contrato de recogida de residuos, un trámite que, según el PP, responde a la necesidad de ajustar los plazos mientras no se formaliza una nueva licitación ordinaria.

Por otra parte, el Comité de Empresa del servicio ha solicitado que se audite el operativo de emergencia, al considerar que existe "desorganización y falta de control en su ejecución".

El contrato de emergencia también ha sido objeto de un recurso contencioso-administrativo presentado por una empresa ante los tribunales. Mientras tanto, los contratos ordinarios de limpieza viaria y recogida de residuos continúan pendientes de licitación.

Desde el PP reclaman la publicación de las certificaciones, los controles de ejecución y el estado de los pagos, así como la convocatoria de los concursos ordinarios para dotar de estabilidad al servicio.