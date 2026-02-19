Zumba y ritmos latinos: esta es la programación de los talleres en los barrios de Las Palmas de Gran Canaria
El programa arranca este sábado, 21 de febrero, en la plaza Don Benito, en Schamann
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana, pone en marcha este mes de febrero un nuevo programa de master class mensuales abiertas a la ciudadanía con el objetivo de acercar los talleres municipales a los barrios y promover espacios de encuentro y participación activa.
La programación, que llegará a los cinco distritos, comienza este sábado, 21 de febrero, en la plaza Don Benito, Schamann, con una clase de zumba con ritmos latinos que tendrá lugar de 11:00 a 12:30 horas. Coincidiendo con la fiesta de Carnaval, la organización animó a los asistentes a acudir con algún complemento para reforzar el carácter lúdico y participativo de la jornada.
El programa se desarrollará de forma itinerante por los distintos distritos del municipio, con propuestas variadas que cambiarán cada mes para adaptarse a todos los públicos y mostrar las diferentes actividades que impulsa el área municipal durante todo el año.
La concejala de Participación Ciudadana, Betsaida González, destacó que el objetivo es dar a conocer los talleres municipales y acercarlos a la ciudadanía. "Queremos que las plazas y espacios públicos se conviertan en puntos de encuentro que impulsen la convivencia y fortalezcan el tejido social”.
