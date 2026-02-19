Zumba y ritmos latinos: esta es la programación de los talleres en los barrios de Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana, pone en marcha este mes de febrero un nuevo programa de master class mensuales abiertas a la ciudadanía con el objetivo de acercar los talleres municipales a los barrios y promover espacios de encuentro y participación activa.

La programación, que llegará a los cinco distritos, comienza este sábado, 21 de febrero, en la plaza Don Benito, Schamann, con una clase de zumba con ritmos latinos que tendrá lugar de 11:00 a 12:30 horas. Coincidiendo con la fiesta de Carnaval, la organización animó a los asistentes a acudir con algún complemento para reforzar el carácter lúdico y participativo de la jornada.

El programa se desarrollará de forma itinerante por los distintos distritos del municipio, con propuestas variadas que cambiarán cada mes para adaptarse a todos los públicos y mostrar las diferentes actividades que impulsa el área municipal durante todo el año.

La concejala de Participación Ciudadana, Betsaida González, destacó que el objetivo es dar a conocer los talleres municipales y acercarlos a la ciudadanía. "Queremos que las plazas y espacios públicos se conviertan en puntos de encuentro que impulsen la convivencia y fortalezcan el tejido social”.