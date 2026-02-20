Firme la condena al falso médico de Las Palmas que engañó a dos parejas con gestación subrogada

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha declarado firme la condena al falso médico de Las Palmas que engañó a dos parejas gays haciéndoles creer que pagaban los servicios de una clínica internacional de gestación subrogada de bebés. La sentencia impone al responsable, Alexis Mateo Déniz, una pena de tres años y nueve meses de cárcel por dos delitos de estafa y otro de falsedad.

El penado, de 55 años y sin antecedentes, se anunciaba como médico, ginecólogo y director general de la entidad Your Surrogacy a través de la página web Subrogación Global y de otras plataformas como Linkedin, a pesar de que no contaba con dichas titulaciones.

En las publicidades aseguraba que contaba con un equipo multidisciplinar constituido por abogados, médicos, psicólogos, traductores y gestores personales que se dedicaban a la gestación subrogada internacional en países donde supuestamente era legal esta práctica, aunque citaba como ejemplo a Rusia, donde en realidad están prohibidos los vientres de alquiler.

El penado daba excusas a las parejas cuando pedían pruebas de los supuestos embarazos

Fruto de ese ardid, una pareja, representada por el letrado Jose María Guerra Aguiar, firmó el 26 de mayo de 2015 un contrato de prestación de servicios, por el cual el acusado se comprometía al asesoramiento, supervisión y seguimiento de todo el proceso de fecundación y gestación en el país de destino por 57.500 euros, de los que abonaron 31.500 euros en el momento de la rúbrica.

Los clientes viajaron en julio de 2015 a Rusia para iniciar el proceso y se reunieron en Kaliningrado con Déniz, quien les condujo a una clínica, denominada Genom+, en la que depositaron el semen de uno de los miembros de la pareja. Tras abandonar el lugar, el acusado les advirtió de que debían pasar por él para solicitar cualquier información sobre el proceso de gestación, sin ponerse en contacto con el centro.

De vuelta en España, le preguntaron en diferentes ocasiones al acusado sobre el resultado del proceso, hasta que este les informó de un supuesto embarazo de la mujer gestante y les indicó que debían proceder con el segundo pago. Sin embargo, cuando le exigieron ver los informes médicos, alegó un supuesto aborto y les señaló que debía reiniciar el proceso, para lo que debían pagar otros 31.500 euros. Estos no accedieron a su petición porque no era capaz de acreditar ni el embarazo ni el posterior aborto y, desde entonces, dejó de contestar a sus requerimientos.

Prometía vientres de alquiler fuera de España

Actuó de la misma forma con otra pareja gay, a la que defiende el abogado Alberto Suárez Bruno, que suscribió un acuerdo de gestación subrogada con el acusado como representante de You Subrogacy, que prometía vientres de alquiler fuera de las fronteras españolas. El penado les cambió hasta en tres ocasiones el lugar donde llevarían a cabo estas prácticas, pasando por Tailandia, México y Rusia.

Inicialmente, los clientes pagaron 10.165 euros el 25 de abril de 2021, coincidiendo una vez más con la firma del contrato, y después realizaron otras dos transferencias por más de 7.500 euros cada una para la subrogación en Tailandia. No obstante, después se excusó en que existía un problema con este último país, devolvió la cuantía en su totalidad y les propuso una nueva gestación en México, para lo que realizaron hasta tres transferencias por un total de 28.000 dólares.

Aportó falsas titulaciones médicas al juez instructor tras su imputación por estos hechos

Las mentiras del penado empezaron a hacerse palpables al ser incapaz de ofrecer detalles sobre la subrogación y al no poder entregar facturas de la notaría de México. Primero, alegaba que en este país no enviaban nada y después se excusó en que creía que lo estaban engañando y que habían perdido su dinero, por lo que propuso irse a otro lugar.

El dos de diciembre, les indicó que podían realizar esta práctica en Rusia, por lo que realizaron una nueva transferencia de 17.976 euros y una segunda de 3.400 euros por una supuesta fase 2, una vez confirmado el embarazo. Uno de los miembros de la pareja se trasladó entonces a este país para iniciar el proceso y, unos meses después, le aseguraron que se había fecundado con éxito un óvulo y que había una gestante. Tres meses más tarde, aun así, el acusado les manifestó que se habían producido unos problemas y había que interrumpir el embarazo, sin aportar ninguna prueba de ello.

Pasado un tiempo, una letrada que se identificó como abogada de Déniz les ofreció 14.376 euros porque sabía que lo iban a denunciar, si bien nunca llegó a formalizarse ningún acuerdo porque era una maniobra del encausado para ganar tiempo.

Un ardid basado en la confianza

Cuando fue llamado a declarar como investigado en el juzgado de instrucción, el penado aportó títulos falsos de la Universidad Estatal Médica de S. I. Georgievskogo de Crimea, llamada así cuando pertenecía a Ucrania y que tras su anexión a Rusia en 2014 pasó a llamarse Universidad Federal de Crimea V. I. Vernadskiy, Academia Superior de Medicna S.I. Georgievsky. Con estos documentos, trataba de acreditar que tenía estudios de medicina y un postgrado en ginecología.

La Audiencia Provincial razona que "la razón por la que las víctimas confiaban en seguir con el acusado intentando procesos de gestación subrogada en otros países como México y Rusia era la relación personal y de confianza que tenían con el acusado, de forma que la confianza se considera el elemento más importante por el que se produjo el engaño para el tipo básico de estafa y no es posible valorarlo de nuevo para la agravación que pretende la acusación particular".