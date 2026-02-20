Estas son las calles cerradas y dónde no podrás aparcar por el Carnaval en Las Palmas de Gran Canaria este fin de semana

El Carnaval ya se siente en la calle. Y cuando la fiesta toma el asfalto, la ciudad cambia su ritmo. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria activará este fin de semana un amplio dispositivo de movilidad y seguridad con motivo de la celebración de las Noches de Carnaval, correspondientes al segundo fin de semana de las fiestas en la calle del Carnaval de «Las Vegas».

La cuarta y quinta Noche de Carnaval traerán música, escenarios y miles de personas al entorno de Puerto-Canteras y La Isleta. Pero también implicarán cortes de tráfico, prohibiciones de aparcamiento, desvíos en la GC-1 y cambios en el transporte público que conviene conocer con antelación.

Si vas a acudir o necesitas moverte por la zona, esta es la información clave.

Calles donde no se podrá aparcar y desalojos de vehículos

Durante los eventos se llevarán a cabo desalojos puntuales de vehículos en varias calles del entorno de los escenarios principales. Las restricciones afectarán a:

Andamana , en el tramo comprendido entre Anzofé y La Naval.

, en el tramo comprendido entre Anzofé y La Naval. Atindana , entre Juan Rejón y La Naval.

, entre Juan Rejón y La Naval. Benartemi , entre La Naval y Anzofé.

, entre La Naval y Anzofé. La Naval , entre Benecharo y Atindana.

, entre Benecharo y Atindana. Juan Rejón , a la altura del número 113.

, a la altura del número 113. Doctor José Guerra Navarro, en los cuatro estacionamientos posteriores a los exclusivos para motocicletas.

Esto significa que en estos puntos no se podrá estacionar y los vehículos deberán ser retirados previamente para permitir el desarrollo seguro de los actos.

Cortes totales de tráfico: las vías que quedarán cerradas

Además de las restricciones de aparcamiento, se procederá al cierre total de varias calles clave durante cada evento.

Quedará cerrada Juan Rejón en el tramo comprendido entre Doctor Antonio Jorge Aguiar y Atindana hasta Artemi Semidán, así como la propia calle Doctor Antonio Jorge Aguiar. También se cortará el tráfico en Andamana entre Anzofé y La Naval; en Benartemi entre Juan Rejón y Anzofé; en Benecharo entre Anzofé y Juan Rejón; y en La Naval entre Artemi Semidán y Atindana.

Las restricciones alcanzarán igualmente al interior del túnel de la GC-1 en sentido norte hacia Pérez Muñoz, además de a las calles López Socas (entre Rosarito y Poeta Agustín Millares Sall), Eduardo Benot (entre Gran Canaria y Poeta Agustín Millares Sall), Gran Canaria (entre Albareda y Eduardo Benot) y nuevamente Eduardo Benot en el tramo comprendido entre Gomera y Gran Canaria.

Los horarios previstos para estos cierres serán la noche del viernes al sábado entre las 23:00 y las 04:30 horas, y la noche del sábado al domingo entre las 20:00 y las 05:30 horas, coincidiendo con los momentos de mayor concentración de público.

Cambios en Guaguas Municipales, taxis y movilidad alternativa

Las restricciones de tráfico implicarán modificaciones relevantes en el servicio de Guaguas Municipales. La estación situada en la Plaza Ingeniero Manuel Becerra permanecerá cerrada durante los eventos y varias líneas verán alterados sus recorridos habituales al quedar afectados los carriles bus incluidos en los tramos con cortes totales.

Para garantizar la movilidad, se habilitarán paradas provisionales en la calle Doctor Juan Domínguez Pérez, tanto en sentido descendente —antes y después de la intersección con Juan Rejón— como en la rotonda de Belén María, en la mediana de la calle Doctor Antonio Jorge Aguiar. El Ayuntamiento recomienda consultar los canales oficiales de la empresa municipal antes de desplazarse para conocer los itinerarios alternativos y evitar incidencias.

El servicio de taxi también se reorganizará para facilitar la llegada y salida de asistentes. Se establecerán paradas provisionales en Doctor Juan Domínguez Pérez, en sentido ascendente entre la rotonda de Belén María y la calle Veintidós de Mayo de 1986; en Doctor José Guerra Navarro, ocupando los estacionamientos posteriores a los reservados para motocicletas; y en Juan Rejón, entre Pérez Muñoz y Princesa Guayarmina.

En cuanto a la movilidad sostenible, el carril bici quedará cerrado durante cada evento en el tramo de Juan Rejón comprendido entre Doctor Antonio Jorge Aguiar y Artemi Semidán, así como en las calles Mahón y Poeta Agustín Millares Sall. Además, permanecerán cerradas las estaciones de Sitycletas gestionadas por Sagulpa ubicadas en la Plaza Ingeniero Manuel Becerra y en la Plaza de La Luz.

Controles de vidrio y accesos acotados a los escenarios

En materia de seguridad, los recintos de las Noches de Carnaval contarán con accesos vallados y controles de vidrio, con el objetivo de impedir la introducción de envases de este material.

En el escenario ubicado en la zona de la Plaza Manuel Becerra se establecerán puntos de control en Juan Rejón, a la altura del número 109; en La Naval, en su cruce con Benartemi y en la bajada de la vía; en Atindana, en la confluencia con La Naval; en la intersección de Juan Rejón con Doctor Antonio Jorge Aguiar; y en esta última calle, en la zona próxima a los servicios sanitarios.

Por su parte, el escenario situado en el entorno de Poeta Agustín Millares Sall contará con controles en Eduardo Benot, a la altura de la calle Tenerife; en Rafael Bretón, junto al Mercado del Puerto; en la salida de la pasarela Onda Atlántica; en López Socas, en su cruce con Rosarito; en Mahón, en la intersección con Rosarito; en Pérez Muñoz, en su cruce con Rosarito; y en Gordillo, en la trasera de la iglesia de La Luz.

Estas medidas buscan garantizar que la celebración se desarrolle en un entorno más seguro y ordenado, minimizando riesgos en eventos de gran afluencia.

Feria de Atracciones y grandes eventos: más cierres en Santa Catalina

La Feria de Atracciones instalada en el entorno del Parque de Santa Catalina generará nuevas afecciones cuando coincida con actos multitudinarios como la Gala Drag Queen y el Carnaval de Día.

En esos casos se procederá al cierre total de la GC-1 en sentido norte, con desvío hacia el Parque Santa Catalina, así como de la calle Luis Morote entre la GC-1 norte y Eduardo Benot, de Eduardo Benot entre Luis Morote y Pedro Castillo Westerling y de Alfredo L. Jones entre Albareda y Eduardo Benot. Estas restricciones implicarán también modificaciones adicionales en el servicio de Guaguas Municipales y se mantendrán hasta la finalización de los eventos programados.