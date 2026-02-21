La Alhambra olvidada de Las Canteras

Anochecía sobre la playa de Las Canteras y el paseo se impregnaba de esa luz crepuscular que concede a todo un aire casi irreal. El mar se extendía como una lámina de metal bruñido, reflejando los últimos destellos del día, mientras las conversaciones se entrelazaban con el rumor constante de las olas y el tintinear de los vasos en las terrazas.

Caminaba entre los turistas, con los ojos puestos en el mar, cuando de pronto vi una escena que parecía arrancada de una pintura orientalista.

Sobre la arena, una familia había extendido una sábana. El padre, con una chilaba, repartía dátiles y pequeñas botellas de agua entre sus hijos mientras la madre se ajustaba el hiyab. Había comenzado el mes de Ramadán y aquella familia musulmana se disponía a romper el ayuno en silencio, con la naturalidad de quien repite un gesto antiguo que se ha convertido en costumbre. Luego el hombre se orientó hacia el este, extendió una alfombra y comenzó a rezar.

-Menuda imagen -oí a mi lado-. Esto ya no parece España.

La voz provenía de un joven, apoyado en la barandilla del paseo, con los brazos cruzados y la mirada fija en la escena. Siguió hablando sin mirarme, cada vez más alto, como si esperara que confirmara su incomodidad. Y, al no hacerlo, añadió:

-Esto demuestra que la Reconquista aún no ha terminado.

Lo miré un momento. No parecía agresivo, sino más bien escandalizado. Como si hubiera tropezado con una escena que no encajaba en su mapa mental.

-¿Ve este edificio? -dije, señalando a la Delegación de Defensa.

Me miró de reojo y luego alzó la vista hacia la fachada.

-¿Qué pasa con él?

-Lo diseñó un arquitecto llamado Fernando Navarro en 1913 y seis años después albergó el primer hotel que hubo en esta playa. Lo puso en marcha una viuda inglesa, Clara Fargher, que lo bautizó con su apellido, aunque todo el mundo lo llamaba el Hotel Alhambra.

-¿Alhambra?

-Sí, porque tiene un patio interior decorado al estilo nazarí.

Aquel joven volvió a mirar el edificio, esta vez con algo más que indiferencia.

-En 1924 fue reemplazado por el Towers Strand, al que todos siguieron llamando Alhambra, y que durante años se convirtió en uno de los puntos de encuentro de nuestra alta sociedad. Tenía chefs de renombre, orquesta, bailes de gala. Figúrese que en 1932 se hospedó aquí el Real Madrid cuando vino a jugar contra el Marino y el Victoria.

-¿Y qué ocurrió?

-La Guerra Civil arruinó el turismo, así que el hotel cerró a principios de los cuarenta y posteriormente el edificio se arrendó a la Comandancia de Marina. Desde 1986 es propiedad del Estado. En la actualidad alberga la Delegación de Defensa.

Hizo una pausa, observando la fachada como si intentara atravesarla con la mirada.

-¿Y el patio? ¿El que decía que aún se conserva?

-¿Le gustaría visitarlo?

No contestó. Simplemente se apartó de la barandilla y me siguió.

Una vez dentro, tras recorrer un pasillo en penumbra, el patio apareció de pronto ante sus ojos dejándolo sin palabras.

Aunque de dimensiones modestas, el patio no decepciona: sus arcos angrelados se apoyan sobre columnas de fuste cilíndrico, y las yeserías que ornamentan sus albanegas y alfices despliegan tal profusión de filigranas y arabescos que, por un instante, pareció olvidar que se hallaba en un edificio militar, a escasos metros de una playa rebosante de turistas.

Mi acompañante lo observaba todo con la boca entreabierta, hasta que, al fin, habló:

-Esto parece...

-La Alhambra -sentencié-. O su eco, al menos.

Tomamos asiento, desde donde seguimos admirando las yeserías, auténticos jardines de estuco donde el arabesco vegetal se repite hasta el infinito, mientras el friso superior recoge el célebre lema del Reino de Granada: wa la galib illa Allah, no hay vencedor sino Dios.

-Cuando se construyó este patio -dije-, a pesar de encontrarnos en plena Guerra del Rif, lo islámico era sinónimo de refinamiento: evocaba las cortes de Bagdad, Damasco o Córdoba, el imaginario de Las mil y una noches, algo digno de imitación. Por eso, Clara Fargher optó por decorar su hotel con estos motivos, buscando conferirle un aire más atractivo y sofisticado. Y no cabe duda de que alcanzó su objetivo, pues fue el patio, y no su apellido, lo que acabó dando nombre al establecimiento. A diferencia de lo que acaba de hacer usted al ver una familia musulmana rompiendo el ayuno, por entonces nadie protestó ni consideró que eso desentonara.

-¿Y cómo es que aquella islamofilia acabó dando paso a tanta islamofobia? -preguntó.

-Es una larga historia -respondí-. Hasta bien entrado el siglo XX, en Occidente el mundo musulmán era, ante todo, un escenario idealizado. Lo islámico evocaba imágenes de palacios fastuosos, jardines y harenes, de alfombras, celosías y mosaicos. Todo lo islámico parecía impregnado de una voluptuosa sensación de lujo exquisito, misterio y refinamiento, donde cada detalle rendía culto a la belleza y al deleite de los sentidos. Como consecuencia, los musulmanes se convirtieron en figuras románticas, más cercanas a la leyenda que a la realidad. De ahí que, entre las élites occidentales, estuviera de moda decorar sus mansiones con estancias como esta.

-Pero eso fue cambiando lentamente -continué-. A mediados del siglo XX, el mundo islámico dejó de ser decorado para convertirse en protagonista de la política internacional. Las guerras árabe-israelíes lo colocaron en el centro del tablero mundial. Ya no era un Oriente de fantasía, sino un actor geopolítico.

-Luego vino la crisis del petróleo a comienzos de los setenta. Por primera vez desde hacía siglos, las decisiones tomadas en esos países volvían a afectar directamente a la vida cotidiana en Occidente: al precio de la gasolina, la calefacción en los hogares, los empleos... El mundo islámico empezó a asociarse con una amenaza.

-Y a finales de esa misma década estalló la revolución iraní. De repente el islam aparecía a diario en las noticias como una fuerza política antioccidental. Y desde entonces comenzó a afianzarse en el imaginario colectivo una confusión persistente entre el islam y el fundamentalismo islámico.

Mi interlocutor se removió en su asiento.

-En este milenio el terrorismo terminó de fijar ese estereotipo. El 11-S, el 11-M, el 7-J. Las imágenes de los atentados ocuparon en el imaginario colectivo el espacio que antes habían tenido los cuadros de Delacroix o Fortuny. Y así, poco a poco, la fascinación se acabó convirtiendo en miedo.

-El resultado -añadí- es que hoy en día hay gente que ve a una familia rompiendo el ayuno y lo primero que siente es recelo. Cuando hace cien años, en este mismo lugar, a una inglesa le pareció elegante decorar su hotel con un patio de inspiración nazarí.

-¿Y cuál cree que es la solución?

-Tal vez observar nuestro pasado con más detenimiento -respondí, señalando el patio-. La islamofobia no nace del conocimiento, sino del olvido. De ahí que usted llame ‘Reconquista’ a ocho siglos de convivencia e intercambio, como si una campaña militar pudiera prolongarse tanto. El patio nazarí lo demuestra elocuentemente, pues, como puede apreciar, constituye una síntesis única donde la arquitectura islámica asimila influencias cristianas, hasta el punto de evocar, por su galería perimetral, la disposición de un claustro románico.

-Por eso -concluí-, recordar que hace apenas cien años lo islámico era sinónimo de elegancia no es nostalgia. Es memoria. Y la memoria es el único antídoto a la islamofobia.

Aquel joven volvió a alzar la vista hacia las yeserías. Esta vez no dijo nada. Y en su silencio ya no había irritación, sino algo más cercano a la duda.