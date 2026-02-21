Los coworking de peluquerías, al alza en Canarias para combatir la subida de los alquileres

Las dificultades para mantener un local de trabajo propio son cada vez más grandes. La subida de los alquileres de la vivienda en Canarias, gastos y, en definitiva, el coste de la vida, suman un nuevo nudo en la ya de por sí apretada cuerda del cuello de los autónomos. En esta cuestión de adaptarse o morir, surge una nueva tendencia en alza: el coworking. Y ahora nace una nueva tipología: el coworking de la peluquería.

Se trata de una modalidad de trabajo compartida en la que los profesionales independientes, emprendedores, pequeñas y medianas empresas o teletrabajadores desarrollan su actividad laboral en un espacio físico común. Centrada en la flexibilidad y la colaboración, permite reducir costes y fomentar el networking -crear una red de contactos común que genere oportunidades laborales a largo plazo- entre usuarios de diferentes sectores. Sólo en Las Palmas de Gran Canaria ya hay más de una treintena de establecimientos dedicados a esto en todos los sectores.

Coworking de peluquería

Bajo estas características, lo habitual es relacionar esta tendencia con los trabajos propios de una oficina. Sin embargo, la adaptación no entiende de sectores, y en el caso de Beatriz Mendoza, ha adaptado esta modalidad a la peluquería y la estética. Peluquera de oficio, cuenta con más de treinta años de experiencia y ha trabajado tanto en el negocio de otra persona como en su propio local. Tras la pandemia, decidió dar un giro de tuerca a su carrera y hace poco más de un año adaptó su establecimiento a estas formas.

Para Mendoza, el 'Coworking by Busmi', del que es propietaria, se define como "un espacio para darle la posibilidad a los profesionales de la peluquería, estética y manicura de venir a trabajar en libertad, sin el gasto fijo que acarrea adquirir un local". El funcionamiento es simple: la propietaria ofrece un espacio equipado con sillones de corte, lavacabezas, mesas para la manicura o camillas para realizar masajes y tratamientos de estética.

Cada uno de estos consolida un 'puesto' independiente que se alquila por horas, en distintos paquetes, incluyendo también servicios de avituallamiento y lavandería. De esta manera, explica la peluquera, "el profesional puede ejercer su profesión preocupándose exclusivamente de su trabajo, olvidándose de factores como los gastos de agua y luz o la gestión del local".

Espacios de trabajo del coworking disponibles para alquilar por horas. / LP/DLP

A modo de ejemplo, uno de los perfiles habituales es el del profesional autónomo que decide dejar su establecimiento al no poder mantener a sus trabajadores o, directamente, el propio local. A pesar de no disponer del espacio para ejercer, sigue contando con su propia agenda de clientes, a los cuales ofrece su servicio con cita previa. Una vez tiene establecidas sus citas, compra un paquete de horas en el coworking para atenderlas. De esta manera, tiene el lugar para atender a sus clientes el tiempo exacto que necesita.

"El profesional tiene libertad total para elegir las horas que va a venir a este espacio. Hay coworkers que, por ejemplo, lo utilizan tres horas un día y otros que lo utilizan ocho porque tienen más clientela. De esta manera, sólo pagan por el tiempo efectivo en el que realizan el servicio", argumenta Mendoza. Esto marca una diferencia importante respecto a mantener un local propio, en el que el alquiler es el mismo independientemente de la cantidad de clientes que atiendan ese día.

El perfil que utiliza este espacio es muy diverso. La propietaria comenta que cuenta desde con personas de fuera de España que vienen a Gran Canaria por unos meses y se sustentan gracias a ello hasta con profesoras, actrices de teatro y bailarinas que trabajan la estética mientras consiguen un puesto de trabajo de su ámbito.

Tradición contra innovación

La diferencia fundamental con una peluquería o salón de estética tradicional reside en el hecho de que, aparte del paquete de horas, el usuario no tiene que realizar ningún pago adicional. De esta manera, el dinero íntegro del servicio lo percibe el trabajador y el local no se lleva ninguna comisión, como suele ser habitual.

Más libertad de horarios a cambio de menos pérdidas monetarias parecen argumentos suficientes para que la fórmula del coworking siga extendiéndose.