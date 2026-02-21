El Museo Elder se convierte en el epicentro mundial de la Inteligencia Artificial con la 20ª edición de EUROCAST.
A partir del próximo lunes 23 y hasta el viernes 27 de febrero, el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología será la sede de EUROCAST 2026, la 20ª Conferencia Internacional sobre Computer Aided Systems Theory.
Este encuentro bienal, consolidado como una de las citas más relevantes en el ámbito de los sistemas inteligentes, reunirá durante cinco días en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a investigadores, ingenieros y académicos de universidades de todo el mundo para debatir el futuro de la Inteligencia Artificial (IA), la ingeniería de sistemas y la transformación digital.
La edición de este año adquiere una dimensión histórica y emotiva al celebrarse en memoria del catedrático Roberto Moreno Díaz (1939-2025). Moreno Díaz no solo fue una figura clave en la fundación de EUROCAST, sino un referente mundial en la intersección entre la biología, la computación y la cibernética. Su visión pionera sobre cómo las máquinas pueden emular procesos biológicos será el hilo conductor de varias sesiones especiales.
El programa científico, que cuenta con el respaldo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Johannes Kepler Universität de Linz (Austria), se estructurará en torno a la teoría de sistemas y computación, sistemas Bio-inspirados, avances en neurocomputación y modelado de sistemas biológicos, transformación digital e industria 4.0 y sistemas inteligentes de información.
Con dos décadas de trayectoria, EUROCAST sigue siendo un motor de transferencia de conocimiento. Las conclusiones y artículos presentados durante el congreso serán publicados por la prestigiosa editorial Springer en su serie Lecture Notes in Computer Science (LNCS), garantizando que el conocimiento generado en Las Palmas tenga un alcance global.
Para la ciudad, el evento reafirma su posición como destino de referencia para el turismo de congresos científicos, combinando la excelencia académica con su oferta cultural y tecnológica.
La inauguración del Eurocast será este próximo lunes 23 de febrero a las 9:00h en el museo, y podrá seguirse en directo en Streaming desde el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología en este link: https://www.youtube.com/live/FZLXHhsJrUY
Por motivo de la celebración de EUROCAST 2026, la actividad habitual del museo se verá temporalmente modificada. Durante estas fechas del 23 al 27 de febrero, las salas expositivas y el resto de actividades no estarán disponibles, ofreciéndose únicamente sesiones de Planetario con aforo reducido. Más información y programa completo del EUROCAST 2026 en www.eurocast2026.fulp.es.
