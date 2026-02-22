Un “amor” borra los “tourist go home” en Las Canteras y se hace viral tras la frase de Bad Bunny en la Super Bowl

La Playa de Las Canteras, uno de los espacios más emblemáticos de Las Palmas de Gran Canaria, ha sido escenario en los últimos días de una escena que ha trascendido el ámbito local para convertirse en fenómeno viral en redes sociales. Una imagen difundida en la plataforma X muestra cómo unas pintadas con el mensaje “go home” fueron cubiertas por una sola palabra: “amor”.

La instantánea fue compartida por Mi playa de Las Canteras, que acompañó la fotografía con un mensaje directo y cargado de simbolismo: “Ya lo dijo Bad Bunny en la Super Bowl: lo único más fuerte que el odio es el amor. Alguien tapa los «go home» con «amor». Visto en las calles de La Isleta-Las Canteras”.

Noticias relacionadas

El eco de la Super Bowl

La publicación en X alude directamente a las palabras pronunciadas por Bad Bunny durante la Super Bowl, uno de los eventos deportivos y mediáticos más relevantes a nivel internacional. En ese contexto, el artista subrayó que “lo único más fuerte que el odio es el amor”, una frase que rápidamente se difundió en redes sociales y medios digitales.