Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Exclusión social en CanariasConcierto Marc AnthonyProyecto ley de CostasUD Las PalmasTiempo en CanariasPolémica Carla Barber
instagramlinkedin

Arde un camión del servicio de limpieza de Las Palmas de Gran Canaria con 25 años de antigüedad

El vehículo consumido por las llamas, que también afectaron a una caravana aparcada en la calle, fue matriculado en 2001

El camión siniestrado tras sufrir un incendio en El Fondillo.

El camión siniestrado tras sufrir un incendio en El Fondillo. / LPR

Adzubenam Villullas

Las Palmas de Gran Canaria

Un camión del servicio municipal de Limpieza de Las Palmas de Gran Canaria ardió en la mañana de este lunes en el barrio de El Fondillo. El vehículo, que estaba en servicio en aquel momento, fue matriculado en 2001, por lo que con 25 años de antigüedad era uno de los más antiguos que permanecen en activo en la flota de recogida de residuos sólidos urbanos. Fue necesario emplear unas dos horas para poder apaciguar las llamas, que también afectaron a la caravana que estaba aparcada en la calle donde se produjo el siniestro. Ambos quedaron irrecuperables.

La flota del servicio municipal de Limpieza está envejecida. En el momento de realizar el contrato para asegurar los vehículos hace un año, la mitad de los 74 vehículos tenían más de 20 años de antigüedad. La obsolescencia de los vehículos y las complicaciones derivadas -mayor número de averías- es una de las principales quejas de los sindicatos que representan a los trabajadores del servicio.

Renovar la flota

El Ayuntamiento sacó el pasado verano un contrato para renovar parcialmente la flota del servicio público, incorporando 20 nuevos vehículos. La idea será poder sustituir los de mayor antigüedad. Diez serán para la recogida de residuos sólidos urbanos y los otros diez para limpieza viaria.

Noticias relacionadas y más

Por otro lado, el Ayuntamiento incorporó en enero de este año 30 nuevos vehículos dentro del contrato de emergencia puesto en marcha en noviembre. De estos, 20 son para reforzar las tareas de limpieza viaria y diez para recogida. Esto permite ampliar la capacidad de actuación en tareas diarias como el barrido, el baldeo, la retirada de residuos y las labores de inspección.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
  2. Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
  3. Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
  4. Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
  5. Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
  6. Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
  7. Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
  8. El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López

El TSJC confirma la condena a un vecino de Las Palmas de Gran Canaria que agredió sexualmente a su hermana de tres años

El TSJC confirma la condena a un vecino de Las Palmas de Gran Canaria que agredió sexualmente a su hermana de tres años

Arde un camión del servicio de limpieza de Las Palmas de Gran Canaria con 25 años de antigüedad

Arde un camión del servicio de limpieza de Las Palmas de Gran Canaria con 25 años de antigüedad

Las viudas del Carnaval de Las Vegas corren su maratón antes de despedir a la sardina

Las viudas del Carnaval de Las Vegas corren su maratón antes de despedir a la sardina

El PP cuestiona la adjudicación urgente de la seguridad de los centros para personas sin hogar en Las Palmas de Gran Canaria

El PP cuestiona la adjudicación urgente de la seguridad de los centros para personas sin hogar en Las Palmas de Gran Canaria

¿Deportista y federado? Estos son los requisitos para optar a las ayudas de Las Palmas de Gran Canaria

¿Deportista y federado? Estos son los requisitos para optar a las ayudas de Las Palmas de Gran Canaria

El Puerto de Las Palmas arranca 2026 con un aumento del 31,97 % en el número de cruceristas

El Puerto de Las Palmas arranca 2026 con un aumento del 31,97 % en el número de cruceristas

El Carnaval de Las Vegas cierra el penúltimo fin de semana con la recogida de 5.000 kilos de residuos

El Carnaval de Las Vegas cierra el penúltimo fin de semana con la recogida de 5.000 kilos de residuos

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria espera a más de 70.000 personas para ver a Marc Anthony

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria espera a más de 70.000 personas para ver a Marc Anthony
Tracking Pixel Contents