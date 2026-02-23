Arde un camión del servicio de limpieza de Las Palmas de Gran Canaria con 25 años de antigüedad

Un camión del servicio municipal de Limpieza de Las Palmas de Gran Canaria ardió en la mañana de este lunes en el barrio de El Fondillo. El vehículo, que estaba en servicio en aquel momento, fue matriculado en 2001, por lo que con 25 años de antigüedad era uno de los más antiguos que permanecen en activo en la flota de recogida de residuos sólidos urbanos. Fue necesario emplear unas dos horas para poder apaciguar las llamas, que también afectaron a la caravana que estaba aparcada en la calle donde se produjo el siniestro. Ambos quedaron irrecuperables.

La flota del servicio municipal de Limpieza está envejecida. En el momento de realizar el contrato para asegurar los vehículos hace un año, la mitad de los 74 vehículos tenían más de 20 años de antigüedad. La obsolescencia de los vehículos y las complicaciones derivadas -mayor número de averías- es una de las principales quejas de los sindicatos que representan a los trabajadores del servicio.

Renovar la flota

El Ayuntamiento sacó el pasado verano un contrato para renovar parcialmente la flota del servicio público, incorporando 20 nuevos vehículos. La idea será poder sustituir los de mayor antigüedad. Diez serán para la recogida de residuos sólidos urbanos y los otros diez para limpieza viaria.

Por otro lado, el Ayuntamiento incorporó en enero de este año 30 nuevos vehículos dentro del contrato de emergencia puesto en marcha en noviembre. De estos, 20 son para reforzar las tareas de limpieza viaria y diez para recogida. Esto permite ampliar la capacidad de actuación en tareas diarias como el barrido, el baldeo, la retirada de residuos y las labores de inspección.