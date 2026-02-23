Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Deportista y federado? Estos son los requisitos para optar a las ayudas de Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento destina 70.000 euros a subvenciones que valorarán los méritos deportivos alcanzados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 

La concejala de Deportes, Carla Campoamor, junto a la surfista Lucía Machado.

La concejala de Deportes, Carla Campoamor, junto a la surfista Lucía Machado. / LPR

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD), ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas (BOP) la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para deportistas individuales federados del municipio.

La concejala de Deportes, Carla Campoamor, subrayó que el Ayuntamiento destinará un máximo de 70.000 euros a esta línea de ayudas, en la que se valorarán exclusivamente los méritos deportivos alcanzados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

“Con esta convocatoria queremos reconocer el esfuerzo, la constancia y los logros de nuestros y nuestras deportistas, y seguir apoyando su proyección en competiciones oficiales de ámbito insular, autonómico, nacional e internacional”, resaltó Campoamor.

¿Quién puede optar a las ayudas?

Las ayudas están dirigidas a deportistas individuales, o que compitan en parejas según modalidad deportiva, mayores de 16 años, empadronados en Las Palmas de Gran Canaria con una antigüedad mínima de dos años y con licencia federativa en vigor.

El IMD valorará los méritos deportivos alcanzados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025

El objetivo es promover y respaldar a quienes desarrollan su trayectoria en disciplinas reconocidas por el Consejo Superior de Deportes y cuyos resultados hayan sido relevantes durante el pasado año.

La convocatoria establece distintos criterios de valoración, entre los que se encuentran la participación en campeonatos oficiales y los resultados obtenidos en las competiciones disputadas durante 2025.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, a contar desde el martes 24 de febrero, día siguiente a la publicación del extracto en el BOP.

La tramitación se realizará de forma electrónica a través del Gestor de Subvenciones del IMD https://imdsubvenciones.laspalmasgc.es

La documentación que deberá acompañar a la solicitud, así como las bases reguladoras completas de la convocatoria, pueden consultarse en la web del IMD https://deporteslaspalmasgc.com, donde también se publicarán los distintos actos del procedimiento.

TEMAS

