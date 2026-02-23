Las Palmas de Gran Canaria busca comprar edificios ya construidos para alquiler asequible

La crisis habitacional que atraviesa Las Palmas de Gran Canaria ha llevado al Ayuntamiento capitalino a elaborar un decálogo de medidas para tratar de aliviar la situación. El inicio del año confirmó la tendencia al alza, ya que los portales como Idealista registraron nuevos máximos históricos tanto en el precio de compra como en el alquiler. Con este paquete de iniciativas, el Consistorio pretende contribuir a la bajada de los precios en la capital grancanaria, en un contexto de problemática nacional. Entre las acciones más destacadas figura la compra de edificios o viviendas ya construidos para destinarlos a alquiler asequible, mientras avanzan las 1.000 viviendas públicas previstas. El plan también contempla medidas para frenar el auge del alquiler vacacional.

El grupo de gobierno, integrado por la alcaldesa Carolina Darias y los concejales Pedro Quevedo y Gemma Martínez, detalló las herramientas que pondrá en marcha. "Queremos continuar con las acciones para cumplir el objetivo de mejorar la vida de la gente", aseguró la regidora.

El decálogo llega después de que Podemos amenazara con abandonar el gobierno municipal tras la dimisión de Inmaculada Medina, investigada en el caso Valka. Como condición para mantener el pacto, la formación morada exigió la incorporación de medidas específicas en materia de vivienda. "Hicimos un decálogo, lo hemos estado negociando y creemos que es un paso valiente porque hay soluciones reales", señaló la edil de Podemos, Gemma Martínez.

Compra de inmuebles

Una de las principales apuestas es la adquisición de inmuebles ya construidos para incorporarlos al parque de alquiler asequible. Frente a los plazos más largos que requiere la obra nueva, el Ayuntamiento considera esta vía como una solución intermedia para atender la coyuntura actual. "Necesitamos una cierta inmediatez", explicó Darias. Aunque no concretó si ya existen edificios 'candidatos', aseguró que el Consistorio trabaja en esa línea y buscará financiación cuando sea necesario.

Suelo para vivienda protegida

En paralelo, el Ayuntamiento impulsará la reserva de suelo para vivienda protegida. "Una de las funciones principales de los ayuntamientos es buscar suelo, tanto público como privado, para destinarlo a vivienda protegida", subrayó la alcaldesa. La capital dispone de una bolsa de suelo urbano y urbanizable con capacidad para unas 4.000 viviendas.

Promoción de 36 viviendas públicas en Tamaraceite Sur. / José Pérez Curbelo / LPR

Derecho de tanteo y retracto

Otra de las novedades es la activación del derecho de tanteo y retracto en favor del municipio. Aunque esta competencia corresponde a las comunidades autónomas, el Ayuntamiento solicitará al Gobierno de Canarias la cesión de esta facultad, que le permitiría tener preferencia en la compra de viviendas para destinarlas a alquiler social.

Zona tensionada

Asimismo, la declaración de zona tensionada es una de las medidas que más debate político ha generado. El Ayuntamiento remitió en 2024 la documentación al Gobierno de Canarias para su tramitación, con el objetivo de regular los precios del alquiler, sin embargo, el Ayuntamiento ha denunciado retrasos y escollos en el procedimiento. Darias informó de que el Ejecutivo regional ha solicitado documentación adicional, que está pendiente de entrega.

Geursa será el 'casero'

El Consistorio también prevé reforzar el papel de la empresa pública Geursa, que gestionará las promociones en construcción y actuará como 'casero' de las viviendas públicas. Además, podría asumir de forma temporal la gestión de viviendas privadas destinadas a alquiler asequible.

Alquiler vacacional

El alquiler vacacional ocupa un lugar central en el diagnóstico municipal sobre el encarecimiento de la vivienda. A raíz de la Ley 6/2025, el Ayuntamiento aprobará ordenanzas provisionales para establecer limitaciones. Estas incluirán nuevos porcentajes de reserva de vivienda exclusivamente para uso residencial y una modificación de la ordenanza de edificación que prohibirá nuevas viviendas de uso turístico en edificios residenciales. Solo podrán destinarse a uso turístico edificios completos con una antigüedad mínima de diez años. "Una licencia actual solicitada como vivienda que luego pase a uso turístico ya no será posible ", aclaró Darias.

Viviendas vacacionales en la zona de Las Canteras. / Andrés Cruz / LPR

Vivienda cooperativa

El decálogo también contempla el impulso de fórmulas cooperativas y colaborativas. "No hay mucha cultura de cooperativismo, pero la idea es crear este ecosistema, incluso utilizando suelo público", apuntó la alcaldesa. Para ello, el Ayuntamiento ofrecerá asesoramiento a promotores, pondrá suelo a disposición y coordinará la financiación con otras administraciones.

Más datos

Como última medida, se creará un Observatorio Municipal de Vivienda, que el gobierno local espera que esté operativo a mediados de año. Este organismo permitirá disponer de datos oficiales y realizar un seguimiento más preciso de la evolución del mercado.

Quedó fuera del decálogo la creación de una inmobiliaria municipal, propuesta por Podemos, al considerar que requeriría un plazo "demasiado largo". En su lugar, se optó por reforzar el papel de Geursa como intermediaria en la gestión de vivienda, una solución "más rápida y eficaz", según Martínez.

Acciones ya en marcha

Asimismo, las dos primeras medidas del decálogo ya están en marcha. El Ayuntamiento avanza en la construcción de 1.000 viviendas públicas: algunas ya están en obras y otras pendientes de licitación, como las 115 previstas en la calle Pepe Gonçalves, cuya ejecución saldrá a concurso "en breve". Además, quedan por financiar dos promociones de 68 viviendas en Tamaraceite Sur. "A esta promoción le corresponde la financiación al Gobierno de Canarias y nos ha dicho que no hay fondos; no obstante, vamos a intentar buscarlos por otras vías", indicó Darias.

Asimismo, el Consistorio impulsará la rehabilitación con la próxima adjudicación de 168 viviendas en Fermín Sanz Orrio, en La Isleta, y continuará con las 463 viviendas de la fase III del Polígono de Jinámar.