El PP cuestiona la adjudicación urgente de la seguridad de los centros para personas sin hogar en Las Palmas de Gran Canaria

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha denunciado que el grupo de gobierno municipal —formado por PSOE, Podemos y Nueva Canarias— ha adjudicado por la vía de emergencia el contrato de seguridad de los centros municipales para personas sin hogar, por un importe de 235.323,30 euros, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2026.

Según explica la formación popular en un comunicado difundido este lunes, un decreto municipal establece la tramitación de emergencia del servicio de vigilancia y seguridad de los centros de acogida al encontrarse pendiente de adjudicación y puesta en funcionamiento el nuevo contrato ordinario. El propio expediente reconoce que, por los plazos administrativos, era “materialmente imposible” que el nuevo servicio estuviera en ejecución a tiempo, lo que generaba un “vacío temporal” si no se adoptaban medidas excepcionales.

Servicio estructural y riesgo de interrupción

Delgado sostiene que el expediente califica el servicio como estructural y de prestación ininterrumpida, por lo que cuestiona que no se hubiera previsto con antelación la renovación contractual. La portavoz señala que el informe técnico advierte expresamente del “grave peligro” que supondría interrumpir la vigilancia ante el incremento del riesgo de violencia, agresiones y amenazas.

El PP recuerda que en 2019 ya se recurrió a una tramitación de emergencia para este mismo servicio

La edil subraya que no se cuestiona la necesidad de garantizar la seguridad en estos centros, sino la gestión administrativa que ha desembocado en una adjudicación directa por la vía de emergencia. A su juicio, la falta de planificación ha impedido tramitar el contrato por el procedimiento ordinario, con concurrencia pública.

Antecedentes y contratación municipal

El PP recuerda que en 2019, también con el PSOE al frente del gobierno local, ya se recurrió a una tramitación de emergencia para este mismo servicio. Para la oposición, este precedente refleja una dinámica recurrente en la gestión de determinados contratos municipales.

Delgado enmarca este caso en una situación más amplia de la contratación en el Ayuntamiento capitalino. Según expone, servicios como la limpieza viaria o la recogida de residuos acumulan años sin renovarse, mientras que otros contratos, como los de litoral y playas o mantenimiento de calzadas, aceras y plazas, se encuentran en situación de nulidad.

En el caso de la recogida de residuos, la edil recuerda que el gobierno municipal recurrió a una adjudicación de emergencia para un contrato valorado en alrededor de dos millones de euros mensuales, hasta la formalización de una nueva adjudicación, aún pendiente.

La portavoz popular añade que, a su juicio, la situación se ve agravada por la falta de personal en áreas consideradas clave, incluida Intervención, lo que —según señala— ralentiza la tramitación administrativa. Delgado concluye que, tras tres mandatos consecutivos del PSOE al frente del Ayuntamiento, la ciudad no puede seguir dependiendo de procedimientos de emergencia para la prestación de servicios esenciales, especialmente cuando afectan a colectivos vulnerables y al personal que los atiende.