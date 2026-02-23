El Puerto de Las Palmas arranca 2026 con un aumento del 31,97 % en el número de cruceristas

El número de cruceristas aumenta un 31,97 % en el Puerto de Las Palmas en el arranque de 2026. El impulso de este tipo de turismo marca el inicio del ejercicio para los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de Las Palmas, que comienzan el año con más pasajeros y con ajustes en el ámbito de las mercancías.

La Autoridad Portuaria de Las Palmas cerró enero con un comportamiento positivo en el tráfico de pasaje. En el conjunto del sistema portuario, se contabilizaron 456.455 pasajeros, 40.392 más que en el mismo mes de 2025, lo que supone un crecimiento del 9,71 %.

Dentro de esta cifra, los cruceristas alcanzaron los 370.622 pasajeros, con un incremento del 16,28 %, confirmando el dinamismo del sector y su peso estratégico en la economía portuaria y turística del archipiélago.

La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, subrayó que enero confirma el papel del Puerto de Las Palmas "como gran puerta de entrada del Atlántico Medio", en un contexto internacional marcado por la evolución del comercio marítimo y por la tendencia descendente registrada en el conjunto del sistema portuario estatal, especialmente en el tráfico de contenedores y de tránsito.

Liderazgo en el crecimiento de cruceros

El Puerto de Las Palmas concentró 257.909 pasajeros, lo que supone un aumento del 15,12 %. El dato más significativo corresponde al turismo de cruceros, con 179.886 cruceristas, un 31,97 % más que en enero de 2025.

Por su parte, el Puerto de Arrecife registró 116.733 pasajeros (+18,51 %), de los cuales 111.736 fueron cruceristas (+21,35 %), consolidando su posición como destino clave en las rutas atlánticas.

El Puerto del Rosario alcanzó 81.813 pasajeros, manteniendo la tendencia positiva en el tráfico de pasaje.

Mercancías y contenedores: ajuste en un contexto nacional a la baja

En enero, el tráfico de mercancías sumó 2.407.197 toneladas. La mercancía general contenerizada alcanzó 1.097.302 toneladas y el movimiento de contenedores se situó en 105.556 TEU.

Este comportamiento se enmarca en una tendencia descendente compartida por los principales puertos del sistema estatal, que, según datos de Puertos del Estado, registraron en enero una caída media del 4,5 %, con especial incidencia en el tráfico total de contenedores (-4,2 %) y en los graneles líquidos (-2,4 %).

Los datos de enero confirman el papel del Puerto de Las Palmas como gran puerta de entrada del Atlántico Medio Beatriz Calzada — Presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas

En este contexto, la evolución responde a la dinámica internacional del comercio marítimo más que a factores estructurales propios del puerto.

La próxima puesta en servicio de dos nuevas grúas en la terminal de OPCSA, tras una inversión de 22,5 millones de euros, permitirá reforzar la capacidad operativa del Puerto de Las Palmas y favorecer el incremento del volumen de mercancías y de movimientos de contenedores en los próximos meses.

Crecimientos en Salinetas y Arinaga

El Puerto de Salinetas movió 78.458 toneladas de mercancías, lo que representa un aumento del 31,92 %, y elevó el G.T. total de buques un 95,46 %. Por su parte, el Puerto de Arinaga, alcanzó 32.758 toneladas de mercancías (+37,86 %) y su tráfico total se situó en 32.987 toneladas (+38,33 %).

En el tráfico Ro-Ro, el Puerto de Las Palmas creció un 2,06 % en toneladas, hasta 327.160 toneladas. En el conjunto de la Autoridad Portuaria se contabilizaron 30.937 unidades (-1,97 %) y 477.531 toneladas.

Los avituallamientos sumaron 240.029 toneladas (+4,47 %), con un incremento especialmente significativo en el suministro de agua, que alcanzó 39.240 toneladas y creció un 42,38 %.

En cuanto al tráfico de buques, se registraron 1.237 escalas y un G.T. total de 30.175.363, en un mes tradicionalmente marcado por los ajustes propios del inicio del ejercicio.

El turismo de cruceros como motor

La Autoridad Portuaria de Las Palmas inicia 2026 reforzando el pulso del turismo de cruceros y manteniendo el foco en la actividad logística y comercial. Aunque algunos indicadores reflejan una evolución descendente, en línea con el conjunto del sistema estatal, los datos apuntan a un ajuste coyuntural vinculado al contexto internacional, mientras el tráfico de cruceros consolida su papel como principal motor de crecimiento en el arranque del año.