La renuncia de la interventora adjunta de Las Palmas de Gran Canaria merma el control previo de las cuentas de la ciudad

La interventora adjunta del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ana María Ortega, deja el Consistorio para asumir una nueva responsabilidad en el Cabildo de Gran Canaria. La salida de la alta funcionaria obliga al Ayuntamiento a buscar un reemplazo y deja a la administración local con solo una de las tres personas que deben encargarse del control financiero y la fiscalización interna de sus recursos económicos.

La única plaza del área ocupada en estos momentos es la de la Intervención General, asumida de forma temporal por Noemí Naya a finales del pasado mes de diciembre. El resto, el de viceinterventor e interventor adjunto están ahora mismo vacantes.

Para que el nombramiento de Naya fuera posible resultó necesaria una modificación del reglamento ante la urgencia del Consistorio para desahogar expedientes económicos.

El área de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, que dirige Francisco Hernández Spínola, justificó a finales de 2025 que se hacía por la «necesidad urgente» que había para cubrir la plaza.

La Interventora General, Noemí Naya, durante el último Pleno extraordinario. / ANDRES CRUZ

La propuesta llevada al Pleno detallaba que el área contaba con una «alta carga de trabajo» para cerrar el ejercicio presupuestario y tramitar las cuentas de 2026, un presupuesto que ha llegado igualmente con retraso en febrero con la aprobación inicial y que se extenderá a marzo para su aprobación definitiva.

Hasta ese momento, entre los requisitos para ocupar el puesto figuraba el de la dedicación exclusiva por parte de los funcionarios, por lo que el Ayuntamiento capitalino flexibilizó la norma para que Noemí Naya, con una amplia trayectoria en distintos órganos económicos y financieros de entidades locales de la provincia de Las Palmas, asumiera el puesto.

La actual interventora general compatibiliza su cargo como tesorera en el Ayuntamiento de Arucas con el de funcionaria de alto rango en la capital grancanaria. Además, realiza su trabajo para Las Palmas de Gran Canaria fuera de la jornada habitual, preferentemente en régimen de teletrabajo y presencialmente los lunes, miércoles y jueves durante tres horas por las tardes.

La característica de su nombramiento es que su paso por el Ayuntamiento es temporal, por lo que el Consistorio ha publicado ya las bases de una nueva convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) con la esperanza de poder cubrir la plaza próximamente.

El área de Intervención Municipal lleva a cabo el control financiero y la fiscalización interna de los recursos económicos del Consistorio

En el último año y medio, la búsqueda de funcionarios que ocupen no solo la Intervención General, sino también la de viceinterventor, ha traído consigo retrasos y nuevas convocatorias que han resultado desiertas.

El 11 de octubre de 2024 se aprobaba el cese diferido de la ex interventora general saliente María Paloma Goig. La funcionaria tuvo que aplazar su toma de posesión en otro puesto dentro del propio Ayuntamiento como adjunta titular del órgano de Gestión Económica Financiera por «necesidades del servicio». En ese momento, el puesto de interventor adjunto también se encontraba vacante.

El 13 de diciembre se dio el primer intento para cubrir la plaza; pero a los cuatro meses la convocatoria quedaba desierta. El 7 de agosto, el Ayuntamiento hizo un segundo intento. De él salió elegido un candidato que finalmente desistió de continuar el proceso.

Ahora, el consistorio abre de nuevo la puerta a que la plaza de interventor general quede cubierta de forma definitiva. Las otras dos, están pendientes de ello.