Coalición Canaria acusa al tripartito de firmar un pacto sobre vivienda para evitar romper antes de 2027

El portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, considera el "Acuerdo Marco de Balance e Impulso de la Acción de Gobierno de Progreso" presentado por PSOE, Unidas Sí Podemos y Nueva Canarias como "un brindis al sol".

A su juicio, su objetivo real "no es dar un impulso a la política de vivienda, sino remendar el acuerdo para aguantar el año que les queda" debido a los "graves problemas internos" de los socios.

Suárez indica en un comunicado que, a finales de 2025, los integrantes del pacto trasladaron públicamente que la continuidad del pacto dependía de "reformular" la agenda, llegando a plantearse medidas como una "inmobiliaria pública" como condición política dentro del tablero del pacto.

"Hoy vuelven a escenificar un acto para intentar sostenerse el año escaso que les queda al frente de la ciudad", afirmó. CC considera que el texto registrado por el tripartito es, en gran medida, un "repaso publicitario" de actuaciones ya conocidas -rehabilitación de vivienda, reposición y nueva vivienda- y una lista de compromisos formulados a futuro.

El propio acuerdo enumera promociones "en curso" o "pendientes de financiación" y promete reforzar GEURSA creando una división específica para gestionar el parque municipal, sin concretar plazos cerrados ni entregas inmediatas.

Para Suárez, la realidad en los barrios es que la reposición y las promociones están atascadas.

En Las Rehoyas, la primera fase de 148 viviendas sigue sin entregarse, a pesar de que las obras llevan casi tres años prácticamente terminadas; las 76 viviendas de Tamaraceite se anunciaron para el primer semestre de 2025, pero siguen sin cederse a sus futuros propietarios, al igual que las 27 de León y Castillo, también paradas, por citar tres ejemplos.

Suárez recuerda que en Las Palmas de Gran Canaria el precio del alquiler ha subido un 88% desde que gobierna PSOE, Unidas Sí Podemos y NC; y la vivienda en venta un 74%, según las series históricas del portal inmobiliario idealista.

Coalición Canaria reprocha al tripartito que no haya aplicado con eficacia las herramientas urgentes del Decreto Ley 1/2024 del Gobierno de Canarias, que permite vivienda protegida pública en determinados suelos dotacionales y equipamientos (arts. 4 y 5), sin tener que esperar a grandes modificaciones del planeamiento, así como acelerar la obtención de suelo para poner a disposición.