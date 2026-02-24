Las Palmas de Gran Canaria ofrece prácticas a 50 alumnos de la ULPGC

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria incorporará durante este curso académico a alrededor de 50 estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) para realizar prácticas curriculares en distintos servicios municipales, tras la renovación del convenio de colaboración entre ambas instituciones.

El acuerdo fue suscrito este martes por la alcaldesa, Carolina Darias, y el rector de la ULPGC, Lluís Serra Majem, después de haber sido aprobado previamente por el Pleno municipal en diciembre. La firma contó también con la presencia de la concejala de Recursos Humanos, Esther Martín, y la directora general del área, María Teresa Rodríguez.

Desde la puesta en marcha de este marco de colaboración en 2015, más de 400 estudiantes de distintas facultades han desarrollado su periodo de prácticas en dependencias municipales.

Áreas municipales implicadas

El convenio permitirá la incorporación de alumnado de titulaciones como Derecho, Trabajo Social y Ciencias Empresariales, entre otras, en servicios como Presidencia, Recursos Humanos, Tributos, Bienestar Social y Urbanismo.

Las prácticas tendrán carácter exclusivamente formativo y estarán vinculadas a los planes de estudio de cada titulación. Se desarrollarán de forma presencial y no supondrán relación laboral ni contraprestación económica para el estudiantado ni para las instituciones firmantes.

Desarrollo académico y tutela profesional

El acuerdo contempla también la posibilidad de que el alumnado realice trabajos de fin de grado o de máster en el ámbito municipal, aplicando los conocimientos adquiridos en un entorno profesional.

Las estancias estarán tutorizadas de manera conjunta por personal académico de la universidad y profesionales del Ayuntamiento, con el objetivo de garantizar el seguimiento formativo y la adquisición de competencias.

Firma del convenio entre el Ayuntamiento y la Ulpgc. / Acfi Press.

El alumnado contará con cobertura mediante seguros de responsabilidad civil y accidentes, y deberá cumplir la normativa vigente en materia de protección de datos y confidencialidad.

Vigencia y alcance del convenio

El nuevo convenio tendrá una vigencia de cuatro años, con posibilidad de prórroga por un periodo adicional, y sustituye a los acuerdos de prácticas suscritos con anterioridad entre ambas instituciones.

Además, permitirá la participación de estudiantes procedentes de otras universidades que cursen estudios en la ULPGC a través de programas de movilidad académica, ampliando así el alcance del programa dentro del entorno universitario vinculado a la capital grancanaria.