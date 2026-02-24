La discoteca Savana lleva al Ayuntamiento a los tribunales por denegarle la licencia

La discoteca al aire libre del Centro Comercial El Muelle lleva al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por denegarle la licencia. Los técnicos municipales emitieron en 2024 cuatro informes negativos en contra de la terraza, conocida anteriormente como Kopa's y rebautizada como Savana -la cual está abrió el pasado fin de semana y hará lo propio el próximo-, por lo que la Dirección General de Edificación y Actividades decidió rechazar la solicitud en marzo del año pasado.

El Ayuntamiento capitalino ha emitido este lunes un decreto de alcaldía, firmado por Carolina Darias, en el que autoriza iniciar acciones judiciales ante el recurso interpuesto por las empresas Terraza Botánico SL y Galifornia Empire Group SL. Ambas entidades acudieron al contencioso-administrativo en marzo del año pasado tras denegarle el Consistorio la licencia para instalar una discoteca al aire libre en el centro comercial El Muelle, principalmente por incumplir la normativa de ruidos.

Deficiencias técnicas en el local

La Dirección General de Edificación y Actividades emitió en marzo del año pasado una resolución que denegaba a Terraza Botánico la instalación de una discoteca al aire libre en el citado local. Los técnicos tomaron la decisión basándose en un informe técnico de la Sección de Control Urbanístico emitido en marzo de 2025. Este detectaba deficiencias técnicas en el local, al igual que las revisiones efectuadas anteriormente en junio, octubre y noviembre de 2024.

El técnico reseña que los informes reflejan que el proyecto de negocio incumple la normativa urbanística. La empresa, que presentó un proyecto para abrir una terraza con aforo para 1.548 personas, incluyó un informe de instalación de limitador-registrador acústico y un estudio de impacto acústico, acompañado de un mapa de ruidos, además de un ensayo acústico y una comparativa entre la nueva terraza -que ya operó en 2024 unos meses bajo amparándose en el silencio administrativo- y la anterior discoteca Kopa's.

Ensayo acústico in situ

El informe municipal estipula que el ensayo acústico in situ incumple los valores máximos admitidos en el exterior en zona comercial en horario de noche, que sería de 55 decibelios. Además, tiene discrepancias en cuanto a la iluminación y el número de luminarias proyectadas en el establecimiento; y refleja dudas con los materiales utilizados en el local. Los técnicos también apuntan que hay una "laguna normativa" con respecto a este tipo de locales en relación a las condiciones que deben cumplir.

Además, el informe matiza que se realizaron obras en el local -demolición de pérgolas y otros elementos que volvieron a construirse- y modificaciones sin la licencia correspondiente. El documento indica que adecuaciones afectan a las condiciones autorizadas en licencias anteriores de los años 2017 y 2021. En cualquier caso, apunta que la licencia otorgada en 2019 al anterior local -tras hacer una serie de cambios a raíz de varias denuncias- ya se encuentra extinguida.

La titular de Terraza Botánico, Anya Martínez, indicó este martes a este periódico que está colaborando con el Ayuntamiento. "Estamos seguros que si seguimos trabajando en esta línea de colaboración conjunta conseguiremos la licencia que ya anteriormente tenía este local", recalca. La empresaria subrayó que su intención es ir "de la mano" del Consistorio para recuperar este espacio de ocio nocturno, "porque es que Las Palmas lo necesita".