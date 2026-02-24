Un estudio de la ULPGC revela que el conocimiento sobre microplásticos en el océano está sesgado por la falta de datos en aguas profundas

Un equipo de investigadores de la ULPGC, la Universidad de La Laguna y el Instituto Español de Oceanografía, adscrito al CSIC, ha publicado un estudio en el que confirma que el conocimiento disponible hasta el momento sobre la presencia de microplásticos en el océano está sesgado al faltar datos consistentes sobre las aguas profundas y las columnas de agua, con lo cual la verdadera dimensión del problema no se conoce adecuadamente.

La ULPGC lidera este estudio, que partió de una constatación repetida en trabajos previos, y es que la mayoría de los estudios disponibles sobre microplásticos se concentran en playas, zonas costeras y superficie marina; siendo el océano profundo y la columna de agua, que se extiende desde la superficie del agua hasta el fondo del océano, la mayor parte del volumen oceánico, a la investigación hecha hasta el momento le faltan datos cruciales sobre la presencia de microplásticos en toda esa masa de agua.

La observación llevó a una revisión sistemática de la literatura científica disponible, para la cual los autores revisaron más de 40.000 artículos científicos publicados entre 1980 y 2024 para entender dónde, cómo y desde qué disciplinas se está abordando el problema ambiental que suponen los microplásticos, concluyendo que la mayor parte del agua del océano está infrarrepresentada. Esto se traduce en una falta de información que limita la capacidad que tenemos para comprender cómo circulan los microplásticos en todo el océano o dónde van a parar, y, a partir de esa evidencia científica, tomar decisiones eficaces para combatir el problema.

De igual forma, al aportar una visión global y cuantitativa de este sesgo, el trabajo identifica los vacíos existentes en la investigación, lo cual también sirve para orientar futuras estrategias de investigación y optimizar la toma de datos en campañas oceanográficas.

El profesor Francisco Machín, uno de los firmantes del trabajo, explica que "nuestro análisis muestra que sabemos mucho sobre los microplásticos en playas y superficie, pero muy poco sobre lo que ocurre en la mayor parte del océano. Si queremos entender realmente el problema y diseñar soluciones eficaces, necesitamos mirar más allá de la costa y estudiar el océano en toda su profundidad".

La revista Environmental Research Letters ha dado a conocer en acceso abierto este trabajo que suscriben, por parte de la ULPGC, el citado Francisco Machín y la profesora Daura Vega, así como Javier Hernández Borges, de la ULL, y Eugenio Fraile Nuez, adscrito al Instituto Español de Oceanografía.

Este trabajo ha contado con financiación procedente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades / Agencia Estatal de Investigación y fondos FEDER (UE), así como del convenio Promotur Turismo Canarias, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (fondos Next Generation EU), vinculado a iniciativas de gestión inteligente y turismo azul.