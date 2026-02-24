Guaguas Municipales bate récord en 2025 con 56,5 millones de viajeros

Guaguas Municipales ha cerrado 2025 con un récord en la movilidad de pasajeros al transportar 56,5 millones de personas, 1,7 millones de viajeros más que el año anterior. "Nunca antes en su historia se había movido a tanta gente", destacó el concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, durante la presentación este martes en la plaza del Espigón, junto a la playa de Las Canteras, de 24 nuevos vehículos de 12 metros que forma parte del plan de modernización de la flota.

La incorporación es también una manera de dar respuesta al incremento de la demanda de los usuarios del transporte público. Ramírez añadió que el crecimiento de viajeros sea a partir de ahora sostenido. "Estamos llegando a unas cifras razonables en las que posiblemente ya nos vamos a mover en los próximos años".

La nueva flota se destinará a reforzar el servicio en los barrios de la periferia de la ciudad aprovechando sus dimensiones más pequeñas a las que se emplean en la zona baja de la capital, donde se concentra un 33% de los viajeros. El esfuerzo, añadió Ramírez, es "estar a la altura de este reto maravilloso que es la gratuidad del transporte".

Características

Con una inversión de 10,5 millones de euros, el área de Movilidad prevé que la renovación de la flota alcance los 32 vehículos a final de año. Ramírez subrayó que en los dos últimos años se han incorporado ya 49 vehículos, 167 conductores y 5 mandos intermedios; además de que la plantilla de talleres experimentara un incremento del 25%.

Aunque no se trata de guaguas eléctricas, el director general de Guaguas Municipales, Miguel Ángel Rodríguez, resaltó que se trata de vehículos menos contaminantes. "Son Euro 6 D, que emiten muy pocas partículas, con lo cual existe un balance energético para mantener la mejora de la calidad del aire".

Subrayaron que los motores están ajustados a la normativa Euro VI Step E, son Scania, modelo New City y carrozados por el grupo Castrosua. "Son vehículos que a nuestros conductores les gusta por su comodidad, pero también a los usuarios por su accesibilidad".

El concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, visita el interior de una de los vehículos nuevos decorado como parte de la campaña promocional 'Siéntate como en casa'. / ANDRES CRUZ

Esta nueva flota está diseñada con 26 asientos y con capacidad para 92 viajeros. Cuentan además con dos espacios para personas con movilidad reducida (PMRs) y constan de tres puertas para facilitar el acceso y la evacuación.

Los responsables de Guaguas Municipales y del área de Movilidad aseguraron que el objetivo es incorporar cada año una media de entre 25 y 30 vehículos, no solo como medida para atender el aumento de la demanda, sino también como proyecto de renovación. "La edad media de la flota es actualmente de 8,5 años en lugar de 10 años como ha sido hasta ahora", destacó el edil José Eduardo Ramírez.

"Se parece a un avión"

El diseño de los vehículos destaca, además de sistemas de carga USB para las baterías de teléfonos móviles y de sillas de ruedas, con tecnología aplicada a cámara perimetrales para evitar posibles accidentes en trayectos donde se pierda el ángulo visión.

Entre las mejoras, mayor seguridad para los conductores y mejor comprensión de pictogramas para personas con dificultades cognitivas. "Esto cada vez más se parece a un avión", concluyó el director general de la empresa pública de transporte.

Los nuevos vehículos fueron presentados dentro de la campaña promocional 'Siéntate como en casa', con la colaboración de IKEA Canarias, que idearon una original presentación con artículos propios de hogar en el interior de uno de los vehículos.