La Justicia anula una multa de 3.200 euros impuesta tras una concentración en solidaridad con Palestina en Canarias

Una reciente resolución judicial ha anulado la sanción de 3.200 euros impuesta a un participante en una concentración en solidaridad con el pueblo palestino celebrada en Canarias, según Canarias Insumisa. El fallo estima el recurso presentado contra la Delegación del Gobierno en Canarias y declara la nulidad de la multa, al considerar que no existían argumentos suficientes para mantenerla.

La sentencia, que ya es firme y no admite recurso, revoca la resolución administrativa y condena en costas a la Administración.

Origen de la sanción

Los hechos se remontan a una concentración previamente autorizada en apoyo al pueblo palestino. Una vez finalizado el acto, una persona no identificada encendió una bengala. A raíz de este episodio, la Administración impuso una sanción al organizador de la convocatoria al entender que había incurrido en una infracción grave.

El argumento administrativo se basaba en una supuesta conducta obstruccionista por no identificar al autor del encendido de la bengala. Sin embargo, el sancionado negó cualquier vinculación con esa persona y manifestó desconocer su identidad.

Manifestantes en favor del pueblo palestino en Las Palmas de Gran Canaria . / La Provincia

Argumentos del juzgado

La resolución judicial desmonta los fundamentos de la sanción y establece varios puntos relevantes en materia de derechos fundamentales:

No existía infracción tipificada , ya que la negativa a identificar a un tercero no constituye por sí misma una infracción administrativa.

, ya que la negativa a identificar a un tercero no constituye por sí misma una infracción administrativa. Se vulneró el principio de culpabilidad , al atribuir responsabilidad por hechos cometidos presuntamente por otra persona.

, al atribuir responsabilidad por hechos cometidos presuntamente por otra persona. Se quebrantó la presunción de inocencia , al no existir pruebas que acreditaran la participación del sancionado en los hechos.

, al no existir pruebas que acreditaran la participación del sancionado en los hechos. Se produjo indefensión, al no permitirse la práctica de pruebas relevantes durante el procedimiento.

Además, el fallo subraya que el encendido de la bengala no generó riesgo para la seguridad ciudadana ni alteraciones del tráfico, elementos que habían sido utilizados para justificar la sanción.

Reacciones del colectivo convocante

Desde el colectivo Canarias Insumisa se ha valorado la sentencia como una “victoria judicial” en defensa del derecho a la protesta. La organización considera que la sanción nunca debió imponerse y sostiene que este tipo de actuaciones pueden tener un efecto disuasorio sobre la movilización social.

El grupo entiende que la resolución marca un precedente relevante y lanza un mensaje claro sobre la posibilidad de recurrir sanciones que consideren injustas.

Derecho a la protesta y contexto

En los últimos años, las movilizaciones en solidaridad con el pueblo palestino se han repetido en distintas ciudades españolas, incluidas varias capitales de las Islas Canarias, como expresión de apoyo y denuncia de la situación en Oriente Próximo.

Con esta sentencia, el juzgado refuerza la necesidad de que cualquier sanción administrativa respete los principios básicos del procedimiento sancionador y las garantías constitucionales. La resolución, al declarar la nulidad de la multa y condenar en costas a la Administración, cierra un proceso que había generado debate sobre los límites de la responsabilidad en el ejercicio del derecho de reunión.

El colectivo convocante ha anunciado que continuará ejerciendo su derecho a la protesta en defensa de los derechos humanos y en apoyo al pueblo palestino, insistiendo en que la movilización pacífica forma parte del funcionamiento normal de una sociedad democrática.