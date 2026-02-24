Una investigación alerta de que los mapas científicos sobre microplásticos presentan lagunas en el océano profundo: "Está infrarrepresentado"

La ciencia lleva dos décadas hablando de ellos, pero en los últimos años el término «microplásticos» se ha convertido en un asunto de interés general. Informes, titulares y una avalancha de artículos académicos han convertido a este agente contaminante de los océanos en uno de los vocablos ambientales más conocidos. Una auténtica ‘fiebre’ del microplástico que, según un equipo de investigadores, advierte lagunas en el análisis de las aguas profundas por centrarse en una quinta parte en el impacto biológico en la costa.

Un estudio firmado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), la Universidad de La Laguna (ULL) y el Instituto Español de Oceanografía, adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) advierte una desatención de la contaminación plástica marina en el océano profundo. "Es es lo normal, es decir, lo más próximo que tenemos es la costa, y para nosotros es un recurso de primer nivel. Cuando hablamos de Canarias y también en el conjunto de España, el recurso de la playa es fundamental y atrae la atención. Pero la ciencia debería poner un poquito más de esfuerzo en irse a aquellos espacios menos investigados", subraya el investigador de la ULPGC, Francisco Machín.

El trabajo, publicado en la revista Environmental Research Letters, revisa de forma sistemática decenas la friolera cifra de 40.000 artículos científicos publicados entre 1980 y 2024 para analizar cómo, dónde y desde qué disciplinas se está estudia este contaminante. La investigación ha crecido de forma exponencial, pero lo ha hecho concentrándose en los espacios más visibles y accesibles, como playas, zonas costeras y aguas superficiales.

Mucha ciencia en la orilla, poca en el océano

La investigación sobre microplásticos se encuentra en una fase todavía joven, similar a la que atravesó la ciencia del cambio climático en sus primeras décadas: abundancia de estudios descriptivos, pero necesidad de integrar disciplinas y ampliar escalas de observación. Primero se desarrolla una fase de diagnóstico, centrada en medir y describir el problema; después llegan las estrategias de mitigación y, finalmente, la adaptación. El reto ahora consiste en equilibrar los esfuerzos, ampliar el diagnóstico allí donde aún es insuficiente —como el océano profundo— y avanzar hacia medidas de respuesta en los ámbitos mejor conocidos.

La raíz de esta línea de investigación se sitúa en campañas oceanográficas iniciadas alrededor de 2016 por la investigadora Daura Vega. El análisis de playas, la superficie oceánica y los sedimentos marinos era lo habitual dentro de la comunidad científica, hasta que una toma de muestras experimentales a mil metros de profundidad, realizada casi como comprobación puntual, reveló una presencia inesperadamente alta de microplásticos.

Por otro lado, investigar en playas resulta logísticamente sencillo y responde a espacios de uso intensivo con impacto social y económico directo, especialmente en territorios turísticos. Una campaña en costa puede completarse en pocas horas con medios relativamente accesibles, mientras que el estudio de la columna de agua exige buques oceanográficos acompañados de instrumentación especializada, como una roseta oceanográfica, un dispositivo utilizado para tomar muestras de aguas profundas.

El Mediterráneo, territorio más explorado

El propio análisis bibliográfico confirma que la distribución geográfica del conocimiento sigue la lógica de la accesibilidad. Regiones intensamente estudiadas y contaminadas, como el Mediterráneo, concentran un número elevado de publicaciones, mientras que las zonas polares o los grandes dominios oceánicos presentan lagunas notables debido a la dificultad de acceso.

También existe un sesgo disciplinar. Cuando se observa el conjunto de los estudios, la biología domina claramente el campo de los microplásticos, centrada en los efectos sobre organismos y ecosistemas. Sin embargo, al enfocar el océano interior, el protagonismo pasa a la oceanografía física, interesada en comprender los mecanismos de transporte y distribución.